Acidentado no Estreito acabou por falecer

O homem que ficou preso debaixo de uma viatura que deslizou no sítio do Foro, no Estreito de Câmara de Lobos, ao final da tarde de hoje, acabou por falecer. Segundo apurou o DIÁRIO junto de uma fonte dos Bombeiros, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Deslocou-se para o local uma ambulância da EMIR e uma viatura de desencarceramento dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que em conjunto envidaram todos os esforços para salvar a vítima. De acordo com testemunhas, o homem ficou preso entre o piso da estrada e o motor do veículo, tendo o carro passado por cima da mesmo quando esta estava a caminhar.