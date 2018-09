Academia das Carnes realiza encontro cultural gastronómico

A Academia Madeirense das Carnes/Confraria Gastronómica da Madeira realiza no próximo dia 21 de Outubro o seu encontro cultural gastronómico, que irá decorrer na localidade dos Lameiros, município de São Vicente.

Fundada a 30 de Abril de 2000 e filiada na Federação Nacional das Confrarias da Gastronomia Portuguesa, inicialmente como Academia e, mais tarde como Confraria Gastronómica com o propósito de defender os pratos típicos da gastronomia madeirense aproveita estes eventos para juntar filiados e confrades em convívios gastronómicos.

Também são frequentes presenças em eventos organizados por outras confrarias, em Portugal e no estrangeiro. É o que irá acontecer a 13 e 14 de Outubro, primeiro participando no XII Capítulo da “Real Confraria do Vinho Alvarinho”, que se realiza nas Termas de Melgaço, depois no Capítulo da “Confrérie de l`Ordre de Saint Vincent de Jambes”, que se realiza na Região da Valônia, no sul da Bélgica.