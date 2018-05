Abril foi mês gordo para as construtoras na Madeira

O Governo Regional foi generoso com as empresas que actuam no mercado regional. Há muito tempo que o top dos maiores contratos públicos na Madeira não tinha um domínio tão grande de obras e, consequentemente, de firmas de construção. É este o assunto que faz manchete na edição desta segunda-feira no DIÁRIO de Notícias, cuja notícia é desenvolvida no interior pelo jornalista Élvio Passos, com todos os números que precisa de saber. E por falar em Economia, que é outra chamada em foco na capa, vai ser aberto novo período de candidaturas a fundos comunitários que prevêem cerca de seis milhões para a Região.

A grande foto da capa vai para o último dia do Congresso do PS, com Emanuel Câmara e Paulo Cafôfo em foco: Vencer em 2019 é batalha “absolutamente decisiva” - Nunca como antes, o PS nacional aposta ‘todas as fichas’ nas eleições Regionais. No último dia do Congresso do partido, as atenções voltaram a estar viradas para o presidente da Câmara do Funchal. António Costa, Carlos César, Ana Catarina Mendes e outros nomes grandes do partido garantiram estar totalmente empenhados no projecto de Paulo Cafôfo. Todos os pormenores podem ser lidos no interior, numa reportagem especial de duas páginas da autoria do jornalista Roberto Ferreira que acompanhou todo o Congresso do PS.

No topo da capa poderá ler que o SESARAM vai investir meio milhão para comprar mamógrafo, investindo desta forma na prevenção. Aliás, como o DIÁRIO conta, há 180 novos casos de cancro da mama por ano. Ainda nesta área fique a saber que o Governo revela portal que será base da Carta de Equipamentos de Saúde, como revela a jornalista Ana Luísa Correia.

“Salomé, a última residente da Fajã do Mar” é outro dos destaques da capa, cuja reportagem neste sítio ‘escondido’ no Arco da Calheta foi realizada pelo jornalista Rúben Santos.

Finalmente, uma última chamada curiosa: Bisneto de Picasso é DJ e vem às Festas de São Vicente. Saiba tudo na secção A Fazer.

