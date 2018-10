A via rápida tem a partir de hoje dois novos sinais de trânsito

Durante o dia de hoje, as entradas e saídas da via rápida vão contar com dois novos sinais. O sinal de início de regime tolera um aumento de 10 quilómetros/hora acima do limite da respectiva via quando o piso estiver seco, vigorando num regime de tolerância.

O novo sinal tem a indicação da via em causa (como “VR1”, relativo à via regional 1), seguido de um sol e da indicação “+10 km/h”(tal como consta na imagem). Se o piso estiver seco, o condutor pode circular 10 quilómetros/hora acima do que está indicado na sinalização da via.

Se o piso estiver molhado, respeita os limites impostos pela respectiva via onde circula. Na parte inferior do sinal há uma nuvem com chuva e o sinal para cumprimento da velocidade máxima estabelecida para o local em causa (”VMax”).

Os sinais estão colocados nas entradas e saídas da via rápida. Os sinais de início de regime estão presente na entrada da via em questão, e o de fim de regime, o mesmo sinal, mas com três riscas a passar na diagonal, estão colocados nas saídas da via rápida.