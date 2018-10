“A TAP precisa melhorar a qualidade do atendimento”, admite presidente da companhia

“A TAP tem muitos desafios operacionais e precisa melhorar a qualidade do atendimento ao seu cliente”, admite Antonoaldo Neves.

É a vez de Jaime Leandro, do PS-M, questionar o presidente da TAP e o socialista lembra que “olhamos para a TAP com um grau de exigência maior do que para outras companhias”, dada a ligação de anos e a “protecção” que a companhia aérea sempre ofereceu à Região.

O deputado diz que é “redutor” dizer que as queixas dos madeirenses se limitam aos tarifários, mas a todo um conjunto de serviços que “deveria ser melhor”. Jaime Leandro lembra o encerramento do balcão da TAP na Madeira e a dificuldade que provoca para quem não sabe como comunicar na internet. Mas também os cancelamentos, atrasos, frota da companhia aérea, e atrasos que condicionam os reembolsos, entre outros.

No início da liberalização de mercado havia uma diferença pouco expressiva de preços entre a TAP e outros operadores, diz o deputado socialista, questionando: “O que é que a TAP pretende fazer no futuro para mitigar” todas estas questões.

Antonoaldo Neves garante que a política de atendimento está a ser alvo de investimento, através das novas tecnologias e aplicações móveis. Mas não só, já que até as refeições serão alteradas: “As sandes de bordo, que não são muito famosas”.

Reconhecendo que o “linguajar de cancelamento de voos por motivos operacionais tem de ser alterado”, já que Jaime Leandro apontou que é importante que se perceba que os cancelamentos para a Madeira não se devem somente aos ventos, Antonoaldo Neves garante que o objectivo é passar a personalizar as razões dos atrasos: condições meteorológicas, falta de tripulação, entre outros.