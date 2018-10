“A TAP não trabalha com discriminação para a Madeira”, diz Antonoaldo Neves

Até admito que a linha seja maravilhosa” diz Lino Abreu, quando a sessão volta a ser permitida aos jornalistas. Mas “entre Janeiro e 15 de Julho a Madeira teve mais de 70 cancelamentos e não foi só por causa do vento”, disse o deputado do CDS-PP.

Lino Abreu diz esperar que no seguimento deste inquérito, Antonoaldo Neves tenha “outro cuidado” em relação aos madeirenses, sobretudo no que diz respeito a cancelamentos e pontualidade. O deputado lembrou as “condições deploráveis” em que vários estudantes e famílias foram deixados durante os últimos cancelamentos de voos.

“A TAP não trabalha com discriminação para a Madeira”, porque uma companhia não pode ser discriminatória com nenhum passageiro, seja em Paris ou noutro local”, asseverou Antonoaldo Neves.