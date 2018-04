A solidariedade marchou pelas ruas de Santana

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Santana, responsável pela Campanha do Laço Azul no concelho, organizou hoje, ao início da tarde, uma marcha solidária pelas ruas da cidade nortenha

Esta actividade visou despertar as consciências do público, em geral, relativamente aos maus-tratos contra as crianças, a sua prevenção e a promoção e protecção dos seus direitos.

Várias instituições do concelho, entre elas a Câmara Municipal, Centros Sociais Municipais, Lar de Idosos, EB1/PE/C de Santana, Externato Sagrada Família, PSP, Bombeiros, Parque Temático, Lírios do Norte e as Juntas de Freguesia de Santana, São Jorge, Arco de São Jorge e São Roque do Faial, marcaram presença.

Esta actividade, culminou na Rua Dr. João Abel de Freitas, onde foi instalado um ‘túnel’ de guarda-chuvas, com várias palavras relativas à prevenção dos maus-tratos na infância.