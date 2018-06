A partir desta segunda-feira, pode aderir à campanha de troca de manuais escolares no Funchal, saiba como na sua agenda

Campanha anual de troca de manuais escolares usados

A Câmara Municipal do Funchal volta a dinamizar, na antecâmara do próximo ano lectivo 2018/2019, o seu programa anual de troca de manuais escolares usados, denominado ‘Livros Partilhados’, e que tem como propósitos contribuir para a redução dos custos decorrentes da aquisição de novos manuais escolares por parte das famílias, reforçar o valor da partilha e promover boas práticas ambientais, prevenindo a produção de resíduos. O projecto serve, assim, objectivos ambientais, sociais e económicos e visa criar condições para a reutilização dos livros que já não são usados, prolongando assim a vida dos mesmos. Este abrange livros escolares a partir do 2.º Ciclo do Ensino Básico e até ao Ensino Secundário, desde que estejam em estado de conservação adequado. Todas as pessoas que queiram colaborar poderão entregar manuais escolares que já não são usados, a partir desta segunda-feira, no Centro Comunitário do Funchal – Edifício 2000. Todas as pessoas que deles necessitem podem, por sua vez, deslocar-se ao mesmo local, no sentido de adquiri-los a título gratuito, não sendo necessário entregar quaisquer outros livros em troca. Esta aquisição poderá ser feita até dia 31 de Outubro, no Centro Comunitário do Funchal – Edifício 2000.

Conheça a Empresa Vista Por Dentro desta semana

Hoje, damos-lhe a conhecer a H&LP – Consultoria, Avaliações e Perícia, uma empresa madeirense com sede no Funchal, fundada em 2012 e que é actualmente gerida pelo engenheiro Pedro Reis, que conta com a colaboração de dois profissionais efectivos com vastos anos de experiência no ramo e com formação reconhecida pelas entidades responsáveis para efeitos de acreditação.

Taça Inatel Futsal/ACAPORAMA

O Inatel, em parceria com a ACAPORAMA, irá realizar, entre os dias 18 e 23 de Junho, a Taça Inatel Futsal/ACAPORAMA, com todos os jogos a decorrer no Pavilhão Gimnodesportivo dos Trabalhadores. Esta parceria unifica as duas instituições em prol da inovação, da igualdade de oportunidade, mas acima de tudo na promoção de actividades de tempo livre e lazer, dos jovens e dos trabalhadores, contribuindo para o bem-estar integral e para o desenvolvimento de cada um, bem como na inclusão de todos os cidadãos. Ressalvamos que, contamos com a preciosa corporação da Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais. Na competição irão estar envolvidas 11 equipas, pertencentes às seguintes Casas do Povo da Região: Ponta do Pargo, Câmara de Lobos, Jardim da Serra, Santana, Imaculado Coração de Maria, Camacha, Caniçal, São Vicente, São Martinho, Porto Moniz e Campanário.

Workshop sobre Alimentação Saudável

A próxima Acção sobre Alimentação Saudável acontece às 18h, na sede da Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal. Será sobre o Manjericão e terá a participação especial de Rubina Abreu, do restaurante Gengibre. O objectivo é aprender e replicar uma receita saudável, com especial destaque para o Manjericão. Esta acção é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia.

PSD realiza jornadas parlamentares sobre ‘Protecção do Território e Segurança da População’

O Grupo Parlamentar realiza, nos dias 18, 19 e 20 de junho, mais umas Jornadas Temáticas, desta vez sobre ‘Protecção do Território e Segurança da População’. No âmbito desta iniciativa, pelas 12h30 desta segunda-feira, será feita uma visita ao helicóptero de combate aos incêndios – Local: Serviço Regional de Protecção Civil.