“A nós não nos vão calar certamente”

As acusações e preocupações são transmitidas pelo líder parlamentar do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira. Jaime Filipe Ramos, no final de um encontro de deputados do PSD nos parlamentos madeirense e nacional, que decorreu hoje contou com a presença do secretário-geral Rui Abreu, acusou o PS que fazer veto de gaveta a vários diplomas da Assembleia Legislativa da Madeira, que se encontram na Assembleia da República. Isto com o silêncio cúmplice do PS-Madeira. Mas, garante Jaime Filipe Ramos: “A nós não nos vão calar.”

Actualmente, existem 13 diplomas da iniciativa do parlamento madeirense a aguardar agendamento na Assembleia da República. Desses, oito têm origem no PSD. Em especial estes, os social-democratas querem ver debatidos e votados na sessão legislativa, que agora começa, por ser a última e, ao que afirmam, não fazer sentido adiá-los, não respeitando a vontade dos madeirenses. “Não faz sentido que ainda haja vetos de gaveta (...). Os madeirenses precisam e exigem que sejam discutidos e votados.”

Entre esses diplomas, Jaime Filipe Ramos destacou o relacionado com a revisão do subsídio de mobilidade aérea, que está em sede de comissão parlamentar especializada, depois de aprovado por unanimidade na ALM. “Tememos que o PS e o PS-Madeira queiram continuar a bloquear a revisão (...). Há dois anos que não é cumprida a revisão”. Algo previsto no documento que veio liberalizar a linha.

Os deputados do PSD vão tentar o agendamento, “o mais rápido possível”, para que o próximo Orçamento do Estado possa acomodar as consequências da revisão, não impondo, caso isso não aconteça, mais um ano a “penalizar as pessoas” da Madeira. O Impasse actual “passa pela vontade do PS-Madeira em não discutir e não aprovar”.

E na questão da mobilidade, o PSD diz que, tal como o parlamento madeirense, estão a fazer o seu dever. Quem não o está é a TAP e o dono da empresa, o Estado, através do Governo da República. “Quem é dono manda. Não deixa que situações abusivas sem praticadas (...), não deixa que, numa empresa pública, seja quem defende os interesses privados a falar”.

A situação conta com “o silêncio do Governo, do ministro e do secretário de Estado”. A TAP “é uma empresa pública que tem uma acção danosa com a Região e a cumplicidade do governo (...). A nossa energia está muito focada neste tema. A nós não nos vão calar.”