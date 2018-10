A Madeira “precisa de muitos mais polícias” que têm carros parados “por falta de verbas”

Reunidos no Jardim do Campo da Barca diante do Comando Regional da PSP, dezenas de polícias reivindicaram melhorias imperativas para a profissão, na Região.

Questões como o subsídio de risco, a melhoria de ordenados, a situação da reforma, a carência de agentes, degradação de esquadras, falta de material ou a debilidade na saúde em alguns polícias foram pontos focados pelo delegado de um dos sindicatos presentes na manifestação, Eduardo Nóbrega, que pediu a demissão do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

“O Eduardo Cabrita em vez de criticar a polícia, porque acho que nem devia de criticar a polícia, devia era demitir-se. A melhor solução é ter alguém competente. Nós até hoje temos tido ministros que não têm competência para isto e que não sabem nem estão inteirados da situação da polícia e isto é muito mau, porque assim a polícia não evolui”, acusou o sindicalista do Sindicato de Polícia pela Ordem e Liberdade (SPPOL), enumerando as diversas lacunas.

“Acho descabida esta situação de irmos para a reforma aos 60 anos, porque muitos polícias estão na casa dos 50 e a maior parte está com problemas a nível ósseo devido aos serviços”, aferiu Eduardo Nóbrega, acrescentando que “o subsídio de risco foi prometido há tanto tempo e até agora nada”, recordando ainda que esta força de segurança é regida por dois estatutos: o estatuto da Função Pública e o estatuto da PSP, “no qual os dois são benéficos para o MAI”.

“Fazemos noites, feriados e fins-de-semana e recebemos sempre o mesmo quando a Função Pública recebe à volta do dobro se trabalhar um feriado. Temos vindo a prestar bons serviços à população, porque ela assim o merece”, elogiou, para depois visar o ministro do MAI. “Ainda ontem ouvi o Cabrita a dizer que a polícia é de Estado de Direito e os nossos ordenados?”, questionou, frisando que a PSP paga “o triplo” do que pagava em termos de contribuições fiscais”.

“Não há verbas para manutenção” e há falta de polícias

Ao longo dos quase dez minutos de depoimento, Eduardo Nóbrega falou sobre a nova frota de veículos da PSP, em que “parece” que existem carros novos “só que no fundo os carros estão para manutenção e têm de ficar na oficina às vezes quatro meses à espera de uma simples peça”, visou o sindicalista, afirmando que as forças de segurança têm “carros que nem andam porque não há verbas para manutenção”.

A preocupação passou então da falta de material à falta de recursos humanos. “Precisamos de muitos mais polícias. Deveria haver à volta de mil polícias na Madeira. Era o número ideal para as lacunas que nós temos, porque temos falta de polícias e muitos estão doentes, impedidos de estar na rua porque não têm médicos para os atender”, respondeu Eduardo Nóbrega, adiantando que existem à volta de 800 polícias em solo madeirense e que este ano integraram o comando seis novos agentes, ao contrário dos Açores para onde “foram 40”.

Já o tempo de espera para os agentes virem para a Madeira, desde Portugal continental, “ronda os 12 anos”.

As esquadras “degradantes” e o exemplo de Machico

Ainda de acordo com as palavras do porta-voz da manifestação, existem esquadras na Madeira que “são degradantes”, recorrendo ao exemplo de Machico “em que o tecto está quase a cair e está sustentado com pontões”.

“Foi preciso acontecer o que aconteceu na Ponta do Sol para mudarem. Estão à espera que aconteça alguma desgraça e mortos nas esquadras?”, continuou.

Os benefícios da Polícia Municipal

Sobre a introdução da Polícia Municipal, no Funchal, o sindicalista olha com bons olhos para a medida. “Olhamos para a Polícia Municipal como um bem-haja à Madeira. O Funchal já deveria ter Polícia Municipal há muito tempo. Tira-nos uma carga de trabalho muito grande, porque eles ao fazerem fiscalizações de estabelecimentos e ao trânsito, não na parte criminal, é muito importante para nós. Espero que a Polícia Municipal continue a fazer o bom trabalho que fazemos”, vaticinou.