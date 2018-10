“A Madeira está preparada para responder” à tempestade tropical ‘Leslie’, diz Governo Regional

A 24 horas da cada vez mais provável passagem da tempestade tropical ‘Leslie’ pela Região, o Governo Regional garante que a Madeira está preparada para o que aí eventualmente virá.

“Em função daquilo que são as previsões e em função daquilo que a Secretaria Regional da Saúde e a Protecção Civil nos vários briefings que já realizaram, cerca de 3 durante o dia de ontem, para analisar as probabilidades da passagem da tempestade tropical ‘Leslie’ aqui na Região Autónoma da Madeira e para iniciar uma série de avisos para a população e para todas as entidades que habitualmente têm que estar alerta nestas situações de excepção”, disse esta manhã de sexta-feira o Secretário Regional Pedro Ramos, com a tutela da Protecção Civil.

“Esta é mais uma situação de excepção. A Madeira está preparada para responder e hoje vai haver mais briefings para acompanharmos juntamente com o IPMA, saber exactamente o que é que deveremos fazer. O que está previsto é entre o meio-dia de sábado e o meio-dia do domingo, são essas as 24 horas onde de facto o olho desta tempestade poderá eventualmente perturbar o normal funcionamento do nosso dia-a-dia na RAM, mas a Protecção Civil está preparada para responder”, garante o governante.

Estas declarações foram feitas à margem das Jornadas de Enfermagem que decorrem esta sexta-feira e sábado no Colégio dos Jesuítas.