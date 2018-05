“A Madeira está no coração de cada emigrante”, que lamentam ausência do presidente do Governo em Londres

Palavras do presidente do Centro Desportivo e Cultural de Londres, José Manuel Sousa, na celebração do Dia da Madeira no Reino Unido

“Hoje celebramos na nossa comunidade madeirense no Reino Unido o Dia da Madeira”, começou por referir o presidente do Centro Desportivo e Cultural de Londres José Manuel Sousa, na comemoração que decorre naquela associação. “A Madeira está no coração cada emigrante, pois é bem sentindo no dia a dia das nossas vidas”, acrescentou.

Num evento em que marca presença o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, o dirigente associativo lembra que celebram os “600 anos da descoberta da Madeira, uma história da qual faz parte aquele centro cultural, nomeadamente “no acompanhamento das mais diversas realidades sócio-culturais desenvolvidas no Reino Unido, também as preocupações e resolução dos problemas dos nossos emigrantes também é do centro cultural”.

José Manuel Sousa frisou ainda que “o convívio e o encontro criado com vários momentos culturais e gastronómicos são momentos de elevar a nossa cultura e bem como a nossa língua portuguesa. Não podemos esquecer os problemas sociais e burocráticos que todos os dias nos bate a porta e que este centro faz a ponte entre as entidades locais, tentando resolver pela melhor forma”, lamenta. E mais: “Lamento a ausência do presidente do Governo Regional da Madeira neste dia, Dia da Madeira. Lembro que precisamos uma comunidade madeirense esteja mais unida e coesa, deixando de capelinhas. Por isso precisamos que as autoridades também façam caminho connosco para nos ajudar a construir estas pontes, em vez de desunir.”

Em conclusão, e antes de dar vivas ao dia e aos emigrantes madeirenses, o responsável atirou que “é uma preocupação nossa a união, porque queremos o bem da comunidade madeirense, queremos elevar o nome do nosso povo e da nossa cultura, pois nos tempos que corremos não podemos viver só de festas. Agradeço ao senhor secretário regional (com a tutela das Comunidades Madeirenses) a sua visita, mas leve esta mensagem ao senhor presidente do Governo Regional que precisamos de mais apoio e mais colaboração e de união”.