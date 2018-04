“A Festa da Flor é o melhor cartaz da Região”

O Grande Cortejo Alegórico da Flor já arrancou da Praça da Autonomia, emprestando um tom primaveril ao domingo cinzento que se vive no Funchal.

Em declarações aos jornalistas, o Presidente do Governo Regional da Madeira, afirmou-se “muito satisfeito” com o resultado do desfile que será “muito bonito” e de acordo com as expectativas, elogiando também o trabalho das 4 mil pessoas envolvidas no evento.

“A Festa da Flor, não tenho nenhuma dúvida, é o melhor cartaz da Região”, declarou Miguel Albuquerque.

O governante referiu ainda que a taxa de ocupação hoteleira para esta Festa da Flor atingiu os 85% e que o certame contribuiu inclusivamente para a produção regional de flores.

“Estou convencido que, de ano para ano, este é um cartaz que tem-se consolidado no panorama regional, até do ponto de vista da evolução da produção de flores para incorporação do próprio cortejo, o que do ponto de vista económico também é importante”, frisou Albuquerque.

As condições meteorológicas dos últimos dias ainda fizeram recear que (à semelhança cerimónia do Muro da Esperança) o Grande Cortejo Alegórico fosse adiado.

Neste momento, chove no Funchal, mas as ‘flores’ saíram à rua.