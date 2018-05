‘A economia sem fronteiras’ da ACIF prestes a arrancar

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, é a convidada especial da ACIF, na conferência ‘A Economia sem Fronteira’, que decorre no Centro de Congressos da Madeira, para assinalar o Dia do Empresário Madeirense.

A sessão de abertura, prestar a começar, vai ter intervenções de Cristina Pedra e de Miguel Albuquerque.

Logo depois, a homenagem ao empresário vai contar com uma intervenção do Representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto.

Como previsto, o auditório do centro de congressos já está cheio e foi necessário colocar cadeiras extra para acomodar todos os participantes.