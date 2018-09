“A autonomia não tem sido um instrumento ao serviço do Povo”, diz Edgar Silva

A CDU lançou, hoje de manhã no concelho do Porto Moniz, uma nova campanha regional designada ‘Um Novo Rumo ao Serviço dos Trabalhadores e do Povo’.

Edgar Silva afirmou que “a autonomia não tem sido um instrumento ao serviço do povo e dos trabalhadores da Região. Acrescentou ainda que “na madeira são praticados os mais baixos salários do País. Falou ainda das pensões e reformas, as quais são mais baixas em comparação à quem reside fora da Madeira. “E é nesta Região que são mais desiguais os salários e os rendimentos entre homens e mulheres no conjunto do País”, arrematou.

O líder da CDU diz ser necessário um novo rumo para o desenvolvimento da Região, com uma política alternativa, em que a autonomia seja utilizada para concretização de medidas especificas para colmatar as desigualdades sociais e as diferenças agravadas fruto da insularidade.

O comunicado do partido informou ainda que “a campanha da CDU agora lançada na Região irá decorrer ao longo dos próximos meses através do contacto directo com as populações e nos diversos concelhos da Região”.