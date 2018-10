A arte urbana invadiu a Rua dos Tanoeiros

As entradas de 16 lojas na rua dos Tanoeiros, no Funchal, ganharam esta terça-feira uma peça de arte urbana criada por artistas regionais ou residentes na Madeira. O projecto “Adopte uma Loja” é uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal para dinamizar o comércio, mas também para fomentar a arte urbana na cidade: “O projecto está inserido dentro do Programa Municipal de Revitalização do Comércio do Funchal. A ideia é que a arte e cultura provoquem dinâmicas na cidade em termos do comércio, do turismo, mas também da nossa identidade e da nossa memória”, disse o Presidente da autarquia durante a inauguração, esta tarde. O projecto teve um custo total de cerca de 20 mil euros - entre pagamentos aos artistas e promoção da iniciativa.

Com a curadoria de Fátima Spínola, os artistas criaram as obras para 16 espaços aderentes. Agora, obras de Carina Mendonça, Carolina Fernandes, Cristiana de Sousa, Diogo Goes, Gabriela e Marcos Milewski, Fátima Spínola, Jose Zyberchema, Luz Henriques, Martinho Mendes, Patrícia Sumares, Paulo Sérgio Beju, Ricardo e Bruna Livramento, Sara Santos, Sophie Bayntun, Telma Henriques e Trindade Vieira, estão expostas no centro da cidade, à vista de todos.

A Rua dos Tanoeiros foi estrategicamente escolhida. Paulo Cafôfo sublinhou: “A tanoaria é um ofício de fazer pipas que nos remete memórias de outros tempos e é o elo comum de todos os trabalhos, que são feitos com base numa pipa. Houve um envolvimento muito interessante, não só da Câmara Municipal do Funchal que proporcionou e possibilitou isto, mas uma ligação afectiva entre os artistas e as lojas”.

Ou seja, acrescentou o autarca, “há criatividade e criação, mas com base no objecto da loja, na própria arquitectura do edifício”. Uma conjugação que “deu origem a mais uma inovação na cidade do Funchal, cidade turística que pode ganhar bastante com uma galeria a céu aberto”.

Roteiro Turístico

A ideia é também incluir, agora, esta artéria no roteiro turístico: “Esta questão de preservarmos e valorizarmos o comércio tradicional não é só nesta função económica, meramente comercial. Há uma questão da nossa história, da nossa cultura, e é por isso que há dois objectivos: um de dinamização do comércio; outro é podermos ter aqui um polo cultural, uma galeria a céu aberto. Temos já, com a Associação de Estudantes da Universidade da Madeira e o projecto History Tellers, [a ideia] de poder integrar no roteiro da cidade”. Além disso, diz Paulo Cafôfo, o projecto pode ser transplantado para outras zonas da cidade: “Desenvolver iniciativas que possam ter a vertente comercial. Se aliarmos o turismo ao sucesso das vendas e dos comerciantes e empresários desta rua, temos aqui um projecto que queremos que possa ser expandido também para outras artérias da cidade do Funchal. Não é uma exposição temporária, é uma intervenção de carácter permanente tendo em conta, obviamente, a durabilidade dos trabalhos artísticos. Cada artista tem uma loja, o que não quer dizer que não possam existir mais artistas e outras lojas que possam aderir. Não é um projecto fechado nesta rua, nem na própria cidade”.

Futuro

Durante a explicação da sua obra, Luz Henriques aproveitou o momento para apontar a falta de atenção que os artistas da Madeira têm merecido por parte dos governantes regionais. A artista alerta que conhece casos graves: “O que é que pode fazer pelos artistas? Não basta só saber onde é que eles estão. É preciso perceber como é que eles vivem hoje depois da crise. Quantos fecharam portas, fecharam ateliês e estão envergonhados nos seus espaços porque nem têm dinheiro para comer, quanto mais para comprar materiais e para desenvolver projectos”, atirou a artista.

Luz Henriques reforçou que “é preciso pensar nos artistas e que o sucesso do projecto não termina nesta apresentação”. A artista explica: “ Eu, para perceber que este projecto teve sucesso, só no dia que passar nesta rua e vir mais dinâmica. Que não veja uma rua mórbida, morta. Esse é o espírito do projecto e só vou dizer que ele teve sucesso quando sentir isso, a exemplo daquilo que sentimos na Rua de Santa Maria. É inevitável não compararmos projectos que já foram feitos com este que está a ser desenvolvido agora”, concluiu.

Como tudo aconteceu

A Câmara Municipal do Funchal lançou o desafio a diferentes artistas para “adoptarem” um estabelecimento e entrar em contacto com a história e as motivações do espaço e dos seus comerciantes e proprietários. “Cada obra de arte conta, assim, a história destas pessoas, destas lojas e, ao fim e ao cabo, desta rua historicamente conhecida pela arte de fazer pipas, partindo sempre dessa matriz identitária comum, que é a tanoaria”, explicou Paulo Cafôfo.

O Presidente enaltece que “para além de democratizar o acesso à cultura e valorizar os artistas, este tipo de iniciativas vai tornar a rua mais atraente, e comercial e turisticamente mais atractiva, pelo que é um exemplo de como a cultura e a arte podem promover a dinamização económica.”