“A agricultura não é só festas”

A agricultura “não poderá ser só festas, precisa de políticas e medidas concretas”, disse o líder do CDS-PP Madeira, na Mostra da Sidra, do Santo da Serra, certame que visitou já ao entardecer deste sábado. Rui Barreto trocou impressões com populares, conversou com os expositores e produtores, assumindo que o seu partido “foi e será sempre o porta-voz dos agricultores”.

Rui Barreto diz que a sua presença nestes eventos tem o propósito claro de demonstrar o reconhecimento do CDS aos agricultores e à valorização dos produtos regionais.”Temos assistido nos últimos anos a um desinvestimento nos setores produtivos da Região e por isso é que o CDS tem propostas muito claras de apoio e valorização da agricultura”, referiu, para aludir à iniciativa legislativa que o seu partido irá entregar segunda-feira na Assembleia Legislativa da Madeira. “Essa proposta tem objectivos claros, trata-se de um regime específico de contratação pública dos produtos regionais para a confecção de refeições para as escolas, unidades de saúde e instituições particulares de solidariedade social”, explicou, adiantando. “Garantindo que se compra os produtos regionais, valorizamos a produção regional, garantimos o escoamento dos produtos, o rendimento fica na Madeira ao contrário de pagar ao exterior quando importamos, valorizamos a nossa paisagem e damos valor aquilo que é nosso.”

Rui Barreto fez-se acompanhar dos deputados António Lopes da Fonseca e Lino Abreu, do presidente da concelhia de Santa Cruz, Pedro Rodolfo Freitas, e de outros autarcas e dirigentes do partido.