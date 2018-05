A agenda deste sábado explica onde e como a comemoração do Dia da Mãe será antecipada

Dia da Mãe assinalado com concerto na igreja de Santa Cruz

O Coro Infantil da Direcção Regional de Educação/Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM) assinala a efeméride com um concerto, seguido de solenização eucarística, na Igreja Matriz de Santa Cruz, como forma de homenagear as mães. O programa, com acompanhamento ao piano por Lénia Correia, incluirá um repertório diversificado de música sacra de diversos compositores. As 68 crianças, que constituem o coro, com idades compreendidas entre os seis e os 14 anos, terão a oportunidade de estimular o gosto pela música e compartilhar os seus talentos ao entregarem uma mensagem positiva de esperança, amor e paz. Esta celebração realizar-se-á neste sábado, véspera do Dia da Mãe, pelas 18h, e é aberta ao público em geral.

Terceiro festival ‘Apanha da Cana’

Com o objectivo de dar a conhecer o roteiro da cana-de-açúcar e divulgar o património cultural e arquitectónico da freguesia do Porto da Cruz, a Associação Grupo Cultural Flores de Maio leva a efeito, nos próximos dias 5 e 6 de Maio, o terceiro festival ‘Apanha da Cana, que decorrerá na Praça da Alagoa, no Salão Paroquial e na Engenhos do Norte, Lda. Este evento pretende associar o património imobiliário à vertente cultural, apresentando um conjunto de iniciativas no centro da vila, com diferentes intervenções artísticas e culturais. Para além desta vertente, serão programadas caminhadas com turistas que poderão apreciar as belas paisagens desta freguesia, assim como assistir, in loco, à apanha da cana-de-açúcar. Destaca-se, nas suas várias actividades constantes do programa, a 11.ª edição do Festival Infantil “’Vozes em Flor’, no sábado, dia 5, pelas 18h30, na Praça da Alagoa, evento que reúne vozes infantis representativas das diferentes escolas do 1.º ciclo do município de Machico e que se vem afirmando pela sua qualidade e envolvência de públicos. Entre as 20h00 e as 01h00 haverá animação no palco principal e no recinto destinado ao evento (Praça da Alagoa) e as tradicionais barracas de comes-e-bebes.

Oficina de Teatro Clube PT apresenta ‘Palavras Sentidas’

Pelas 21 horas, a Oficina de Teatro Clube PT apresenta, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, o seu mais recente trabalho intitulado ‘Palavras Sentidas’. Com direcção artística a cargo de Zé Abreu, o espectáculo conta com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e tem entrada livre. Trata-se de uma performance poético-teatral que pretende valorizar e divulgar junto do público textos de autores do espaço lusófono onde pontuam nomes como Fernando Pessoa, José Régio, Florbela Espanca, José Craveirinha, António Gedeão, Adolfo Casais Monteiro e José Paulo Paes, entre outros. Os diversos poemas entrecruzam-se no palco não só através da declamação, mas também utilizando o canto e a representação teatral que lhes serve de fio condutor. Nesta produção, o grupo aposta na inovação, primando pela criatividade nos efeitos sonoros, plásticos e de luz, de forma a criar diversas ambiências e narrativas poéticas. Pretende-se estimular a criatividade dos espectadores através de uma performance poética de teatro visual, utilizando a voz, o corpo, o som, a luz e a cor. Neste trabalho de palco, o grupo aposta numa nova vertente artística utilizando a poesia como instrumento de criação de um espectáculo aberto a toda a comunidade. As interpretações estarão a cargo de Vítor Hugo, Inês Perdigão, Lucília Ferreira, Bernardete Vasconcelos, Ivone Flor, Óscar Fernandes, Maria Rita, Amarília Teixeira, Lídia Gonçalves, Elizabete Rosa, Hélder Almeida e Fernando Nunes.

Orquestra Clássica da Madeira em concerto de Primavera

Para este concerto de Primavera, com início às 18 horas, a ANSA/OCM, tem como convidado o violinista e maestro Michael Gutman. Além de ser director musical de vários festivais internacionais de música por todo o mundo, Michael Gutman apresenta-se regularmente em palco a convite de figuras primeiras da actualidade musical, tais como Martha Argerich, Salvatore Accardo, Yuri Bashmet, Boris Berezhovsky, entre outros.

Música e actividades para crianças marcam terceiro fim-de-semana da Festa da Flor

As comemorações alusivas à Festa da Flor 2018 – 600 Anos em Flor prosseguem num fim-de-semana que se caracteriza pela maior visibilidade da componente cultural, quer no que respeita às acções programadas, quer aos locais emblemáticos, do ponto de vista do património edificado, em que as mesmas serão desenvolvidas. Pelas 18 horas deste sábado acontece o momento alto do dia, no Forte de São Tiago, com o concerto do reconhecido Grupo Maria Monda. Sofia Adriana Portugal, Susana Quaresma e Tânia Cardoso interpretam um repertório do cancioneiro lusófono ou ibérico mas, também, composições originais que acentuam a força da palavra e da poesia. Concerto que é de entrada livre.

1.º Curso de Nutrição Geriátrica da Nestlé na Madeira

O 1.º Curso de Nutrição Geriátrica da Nestlé na Madeira irá realizar-seno Museu da Casa da Luz, a partir das 10h30. Este evento é dirigido, em exclusivo, a profissionais de Saúde e tem como objectivo a actualização de conhecimentos científicos subordinados ao tema da nutrição no idoso, destacando o problema da fragilidade e da desnutrição nesta faixa etária, assim como as respectivas necessidades nutricionais que encontram resposta nas soluções nutricionais da Nestlé. Os profissionais de saúde interessados em participar deverão fazer a sua inscrição, enviando um email a ‘ruben.silva@pt.nestle.com’ ou através do telefone 919990524. A inscrição é gratuita, mas limitada à lotação da sala.

Conferência sobre ‘Voluntariado Internacional: Quebrando Fronteiras’

A Associação de Leigos Voluntários Dehonianos (ALVD) organiza uma conferência neste sábado, dia 5 de Maio, intitulada ‘Voluntariado Internacional: Quebrando Fronteiras’, que conta com a presença de Rui Marques, presidente da Plataforma de Apoio aos Refugiados. Participa também no evento o padre José Agostinho, superior dos Dehonianos em Portugal, que também vem até à Madeira para enquadrar o tema do voluntariado no contexto da congregação. Outro contributo virá da professora Ana Isabel Portugal, que dará testemunho da sua missão a Moçambique. O evento decorre entre as 9h15 e as 12h30, no auditório da Escola Profissional Cristóvão Colombo, na Avenida do Infante, Funchal. A participação é gratuita mas sujeita a inscrição prévia em ‘www.eventbrite.pt’.

DSEAM assinala Dia Mundial do Acordeão

Em 2009, a Confederação Internacional dos Acordeonistas (CIA) instituiu o dia 6 de maio como o ‘Dia Mundial do Acordeão’, por ter sido o dia em que este versátil instrumento foi patenteado em Viena, por Cyril Demian, em 1829. Assinalando esta data, a Secretaria Regional de Educação através da Direcção Regional de Educação / Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM) celebra o instrumento com várias actividades. Pelas 15h00, nas instalações do anexo da Levada da DSEAM, o docente e acordeonista Slobodan Sarcevic convida o jovem acordeonista João Barradas para orientar uma masterclass, com os alunos e professores de acordeão da DSEAM. João Barradas é um dos mais conceituados e reconhecidos acordeonistas europeus movendo-se, simultaneamente, entre a música clássica, o jazz e a música improvisada. Actualmente, trabalha na pesquisa, transcrição e composição de música original para o seu instrumento.

Lançamento do Caderno N.º 4, da Colecção ‘O Trilho’, Intitulado ‘Eleutério Gonçalves Martins de Nóbrega – Uma Enciclopédia Viva’

É já neste sábado, dia 5 de Maio, que o Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova irá apresentar no Auditório do Centro Cívico de Santa Maria Maior, pelas 10 horas, o Caderno N.º 4 (Edição Especial), da Colecção ‘O Trilho’, do Núcleo Museológico de ‘Arte Popular’, intitulado ‘Eleutério Gonçalves Martins de Nóbrega – Um Enciclopédia Viva’. A tiragem contou com os apoios dos Municípios da Ribeira Brava, Câmara de Lobos e Machico e das Juntas de Freguesia de Santa Maria Maior e de São Gonçalo.

Madeira associa-se ao Open Day alusivo ao Ano Europeu do Património Cultural

O Governo Regional associa-se, neste sábado, ao Open Day 2018 que terá lugar em Bruxelas, subordinado à temática do Ano Europeu do Património Cultural. Uma iniciativa que procurará juntar grande parte dos países e regiões europeias, em torno desta comemoração conjunta, procurando, simultaneamente, passar uma mensagem promocional junto das milhares de pessoas que deverão visitar o espaço, dentro do edifício do Conselho Europeu, que será aberto ao público. Integrada nesta iniciativa, a Região marcará a sua diferença, dando-se a conhecer, junto do público europeu, nas suas diferentes mas complementares valências e, face à temática escolhida para o evento, com um enfoque muito especial nas áreas associadas ao património e à oferta cultural. Para além da promoção turística que servirá de mote à representação regional, esta será, também, uma excelente oportunidade para dar maior visibilidade e alcance às Comemorações dos 600 anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, associando-as ao Ano Europeu do Património Cultural.

PSD reúne com Associação de Bandas Filarmónicas da RAM

O Grupo Parlamentar do PSD/M reúne-se com a Associação de Bandas Filarmónicas da RAM, cujas instalações localizam-se no Complexo Habitacional de Santo Amaro, II, BL-1. Pelas 11h30, estão previstas declarações à comunicação social.

Secretária-geral adjunta do PS apresenta moção de António Costa

A secretária-geral adjunta do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, desloca-se, este sábado, 5 de Maio, à Madeira para apresentar a moção que António Costa irá levar ao Congresso Nacional do partido, intitulada ‘Geração 20/30’. A apresentação será às 17h00, no Pestana Casino Park Hotel.

BE realiza iniciativa contra encerramento do balcão da TAP

O Bloco desenvolve, pelas 11h, junto às antigas instalações da TAP, em frente à Assembleia Regional, uma iniciativa contra o tratamento dado pela companhia aos utentes madeirenses e cujo ultimo episódio foi o encerramento do balcão no Funchal.

Acção da representação parlamentar do PTP

A acção da representação parlamentar do PTP será realizada pelas 15 horas, no Hospital dos Marmeleiros e estará a cargo do deputado Quintino Costa.