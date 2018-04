A agenda deste sábado diz-lhe onde poderá assistir ao concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira, confira tudo aqui

É já este sábado, 7 Abril, que a rede ex aequo - associação de jovens lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexo e apoiantes festeja o seu 15.º aniversário. A celebração acontece no Balcão Cristal (Rua de Santa Maria, 206), espaço do Teatro Feiticeiro do Norte. No Funchal, a festa tem início às 21 horas e estender-se-á pela noite dentro, com muita música, dança e divertimento. Debbie Booh é a ‘drag queen’ madeirense convidada e o também artista Lupacaje, Luís de Jesus, que estará a realizar uma obra de arte durante a festa. A entrada é livre, todas as pessoas serão bem vindas para celebrar 15 anos de promoção da igualdade.

A Secretaria Regional de Educação / Direcção Regional de Educação através Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM) promove, este sábado, a 37.ª edição do Festival da Canção Infantil da Madeira, pelas 16 horas, no Centro de Congressos da Madeira. A concurso estarão 12 temas do imaginário infantil, protagonizados por crianças entre os 7 e os 10 anos, escritos e compostos por 17 autores regionais. Os ingressos já se encontram à venda na sede da DSEAM e estarão igualmente disponíveis no local do evento. A partir dos cinco anos, inclusive, os bilhetes têm um custo individual de 12 euros e, para grupos de cinco ou mais pessoas, poderão ser adquiridos com custo individual de 10 euros.

Das 9h30 às 12h30, o auditório da Reitoria da Universidade da Madeira acolhe o seminário ‘Desenvolvimento Local e Sustentabilidade’. A sessão de abertura está marcada para as 9h30 e será presidida pela secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, sendo que a sessão de encerramento está agendada para as 12h30 e será presidida pelo vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado. Este seminário pretende ser um espaço de reflexão sobre novas estratégias que permitam potenciar o papel das instituições participantes no desenvolvimento local, bem como possíveis caminhos futuros a seguir. Serão abordados temas relacionados com a inovação em projectos de economia social e possíveis fontes de financiamento a esses mesmos projectos.

3.º Campeonato Regional Individual de Promoção de Pesca Submarina da Madeira

O Centro Treino Mar, em articulação com a Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas, organiza, neste fim-de-semana, o 3.º Campeonato Regional Individual de Promoção de Pesca Submarina da Madeira, cujo objectivo é apurar os Campeões Regionais da modalidade. As duas jornadas que compõem este evento serão disputadas no Cabo Girão e Machico, a 7 e 8 de Abril, respectivamente. As provas têm a duração de 5 horas, com início previsto para as 9h30, dando-se início às pesagens por volta das 15h30, no Centro Treino Mar – posto náutico de São Lázaro, no sábado, e Porto de Recreio de Machico, no domingo. O pescado capturado será doado a duas instituições de solidariedade social, prática recorrente nesta modalidade e tipo de competições, nomeadamente, à Associação Protectora dos Pobres e à Santa Casa de Misericórdia de Machico. Em simultâneo, decorre o Troféu Achada FisioClinic no dia 7 de Abril, prova aberta a atletas não federados e a contar para a Taça de Portugal.

Concerto ao pôr-do-sol no Porto Santo

No âmbito das comemorações alusivas aos 600 anos do Descobrimento das Ilhas, o Porto Santo está a acolher o Ciclo de Concertos ‘Música na Natureza’. Neste sábado, a sessão musical acontece no Miradouro da Portela, pelas 20 horas, e será protagonizada por Vítor Sardinha e Nuno Nicolau. De referir que a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, marcará presença no evento.

Apresentação da exposição ‘De mim para mim - uma colecção privada’

Neste sábado, dia 7 de Abril, pelas 18 horas, o MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira, apresenta ao público a exposição ‘De mim para mim - uma colecção privada’, da autoria de Sofia Areal, projecto que simboliza o regresso da artista à Região. Num formato antológico, reflexivo e pessoal, esta exposição de pintura e desenho apresenta um conjunto de cinquenta e uma obras produzidas entre 2003 e a actualidade, esboçando um retrato do seu percurso, nos últimos quinze anos.

Campeonatos de Duatlo decidem-se no Santo da Serra

O Concelho de Santa Cruz acolhe a 1.ª edição do Duatlo / Duatlo Jovem do Santo da Serra, após o adiamento forçado pelas intempéries que assolaram toda a ilha, no inicio deste mês. Este evento terá como entidades organizadoras a ARTM (Associação Regional de Triatlo da Madeira) e a Junta de Freguesia do Santo da Serra. A competição a disputar na freguesia de Santo António da Serra será a derradeira etapa de todos os Campeonatos Individuais e Clubes de Duatlo 2018, numa competição que terá uma adesão superior a uma centena de triatletas. O programa tem início com a prova principal, que será ser disputada na distância Sprint (4.9kms corrida / 19,6kms ciclismo / 2.5kms de corrida), agendada para as 14h30, onde seis dezenas de inscritos aguardarão o sinal de partida. Volvida a prova principal iniciam-se pelas 15h45 as provas destinadas aos escalões de formação, Juvenis, Iniciados, Infantis e Benjamins, com distâncias adaptadas a cada faixa etária/escalão. A entrega de prémios de todas as provas decorrerá junto à Junta de Freguesia do Santo da Serra, pelas 18 horas.

‘Madeira pela Catalunha’ organiza concentração

O Grupo de Cidadãos ‘Madeira pela Catalunha’ promove, neste sábado, uma concentração e marcha cívica até ao Jardim Municipal do Funchal, local escolhido para a leitura da Declaração Colectiva de apoio da Cidadania Madeirense à Independência da Catalunha. Esta manifestação de solidariedade para com o povo da Catalunha terá lugar a partir das 16h30, na Praça do Município do Funchal. Por volta das 17 horas, terá início a marcha cívica, sendo expectável que a leitura da Declaração de apoio será lida às 17h30, no Jardim Municipal do Funchal.

Término de formação em Museologia no Museu de História Natural acolhe

O Museu de História Natural da Câmara Municipal do Funchal encerra neste sábado uma formação dedicada à área da Museologia, em colaboração com o Departamento de Ciências e Recursos Naturais da Autarquia. A finalidade foi dotar os técnicos deste museu a cargo da CMF de novas competências, no contexto da área em questão, bem como valorizar o património científico municipal.

Campeonato Regional de Iniciados de Esgrima

Neste sábado, dia 7 de Abril, decorrerá no Pavilhão da escola Dr. Horácio Bento Gouveia, o Campeonato Regional de Iniciados. A prova dará o título regional do escalão, Individual e de equipas por género e quem terminar a prova à frente do ranking será o apurado para o Campeonato Nacional, sendo que na disputa pelo apuramento no género masculino estão o Rodrigo Catanho (CD1.º Maio), o João Faria (ADRPDelgada), o Luís Pires (CD1ºMaio), Mateus Nóbrega (CD1ºMaio) e José Freitas (CD1ºMaio) numa prova onde tudo pode acontecer. No género feminino, Cláudia Gomes (CDRSantanense) é a líder do ranking já com uma pontuação muito confortável, no entanto o título continua em aberto sendo as suas adversárias mais próximas a Sara Mota (CD1.º Maio) e Marta Fernandes (ADRPDelgada).

2.ª etapa Smashtour 2018

A 2.ª Etapa Smashtour 2018, organizada pelo Roberto Costa Ténis Clube, decorrerá nos dias 7 e 8 de Abril, no Complexo Desportivo da Ribeira Brava. A prova é aberta a atletas dos escalões Sub 7, Sub 9 e Sub 10 e realiza-se nos campos de ténis do Complexo Desportivo da Madeira na Ribeira Brava.

Pedro Ramos visita centros de saúde

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, a partir das 10 horas, alguns centros de saúde, no âmbito do Dia Mundial da Saúde, prestando declarações à comunicação social, pelas 13 horas, no centro de saúde do Bom Jesus. Para assinalar este dia, os centros de saúde concelhios estarão abertos entre as 10 horas e as 13 horas para receber a população, promover recomendações sobre a promoção da saúde e avaliar os parâmetros de saúde ( IMC, Pressão Arterial, Glicémia).

Cerimónias do Dia do Combatente no Porto Moniz

O Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes, no âmbito suas responsabilidades de organização das celebrações Oficiais de periodicidade anual, vai, com a colaboração das Forças Armadas, realizar neste sábado as Cerimónias do Dia do Combatente, Evocação do Centenário da participação Portuguesa na Grande Guerra e o 100º. Aniversário da Batalha de La-Lys, que vão decorrer no sitio da Santa, concelho do Porto Moniz. O presidente do Governo Regional da Madeira vai presidir ao evento.

PROGRAMA

10h00 às 10h12 - Chegada das entidades convidadas;

10h15 - Ocupação dos lugares na tribuna;

10h17 - Chegada da AE que preside à cerimónia;

10h20 - Início da Cerimónia, com Alocuções alusiva á efeméride, proferidas por:

- Presidente do Núcleo do Funchal

- Presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz

- Presidente do Governo Regional da RAM

- Homenagem aos mortos;

- Deposição de flores na base do Monumento;

- Invocação Religiosa:

11h10 - Fim da Cerimónia com Hino da Liga dos Combatente;

BE aborda estado da política da saúde na RAM

No âmbito do Dia Mundial da Saúde, o Bloco de Esquerda Madeira aborda o estado da política da saúde na RAM, com declarações pelas 11 horas, junto à entrada do Centro de Saúde do Bom Jesus, sito à Rua das Hortas n.º 67, no Funchal.

O JPP promove Jornadas Parlamentares sobre EPARAM

As Jornadas vão decorrer este sábado, 7 de Abril, a partir das 10 horas, na sala de conferências do Santa Cruz Village Hotel. Estão previstas declarações à comunicação social, pelas 12 horas.

II Congresso Regional do PTP

O II Congresso Regional do PTP- Madeira realiza-se às 10 horas, no Hotel Orquídea. Haverá intervalo para almoço, às 13 horas. Os trabalho serão recomeçados às 14h30 e a sessão de encerramento acontece às 17h.

PCP fala sobre degradação do Serviço Regional de Saúde

O PCP realiza, pelas 15 horas, junto ao Centro de Saúde do Porto Moniz, uma acção política para abordar a degradação do Serviço Regional de Saúde.