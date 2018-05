A agenda desta sexta-feira promete abrir o seu apetite, saiba de tudo aqui

Festival Italiano do Funchal

A Praça do Almirante Reis vai vestir as cores de Itália, a partir desta sexta-feira. O Festival Italiano chega à ilha da Madeira para promover a arte, gastronomia e música transalpinas, tão apreciadas no mundo inteiro. O ponto alto do evento é a eleição do melhor pizzaiolo madeirense, a ser escolhido de entre cerca de vinte participantes que irão colocar no prato de um júri conceituado os segredos do molho e da massa de uma verdadeira pizza napolitana, recentemente eleita pela UNESCO como Património Mundial Imaterial da Humanidade. O vasto programa de eventos deste ‘Festival Italiano’ arranca com destaque para a música italiana. A partir das 19h00, um DJ Set Italiano vai mostrar as últimas tendências musicais daquelas paragens e, mais tarde, o duo Susy e Tino interpretará grandes clássicos da música italiana.

Conversas sobre parentalidade na Fnac

A iniciativa conta com a presença das autoras Ana Manta e Magda Gomes Dias e acontece pelas 18h30.

Primeiro dia do XIV Rali da Calheta

O XIV Rali da Calheta, terceira prova pontuável para o Campeonato da Madeira Ralis Coral 2018, será disputado nos dias 11 e 12 de Maio. A prova organizada pelo Club Sports da Madeira inicia-se, como é da tradição, na noite de sexta-feira (21h39), com a disputa da especial citadina Vila da Calheta (3,1 km), a primeira de um total de nove classificativas.

Nuno & The End no palco do Baltazar Dias

Às 21h00, o Teatro Municipal Baltazar Dias recebe o concerto de Nuno & The End. Este é um projecto musical alternativo, que segundo Nuno Filipe, varia entre a electrónica, o post rock de Sigur Ros, o ecletismo da Bjork e a escuridão dos Radiohead. Com três álbuns lançados, Nuno & The End tem conquistado o público dentro e fora de portas, nomeadamente em festivais internacionais, com os seus videoclips e também com a mistura de electrónica, piano guitarras e vozes. O concerto conta com a participação de Nuno Filipe no piano, teclas e voz, Jorge Garrelhos na guitarra, Ricardo Dias no baixo e Luís Barreto na bateria e faixas de acompanhamento. Os ingressos para este concerto têm um custo de 7,5 euros e estão à venda na bilheteira do Teatro.

Segundo dia do Festival Aqui Acolá

O Festival Aqui Acolá, da responsabilidade da Câmara Municipal da Ponta do Sol e ainda de várias entidades culturais e personalidades do concelho assume-se como um evento promotor de Arte, Cultura e Tradições. Na sua génese evidencia-se a pretensão em congregar as mais variadas manifestações artísticas, num acontecimento que se quer digno e que, acima de tudo, eleve honradamente os mais nobres pergaminhos artísticos, culturais e tradicionais através de um eclectismo estilístico pragmático assumido.

Programa desta sexta-feira

19h00 – Húmus – ‘The dead must be killed once again?’

• Dança – rua

Intervenção de dança contemporânea na rua, criado a partir das obras de Raul Brandão e de Herberto Hélder. A coreografia é de Dimitra Poulos e Nuno Sousa.

20h30 – ‘Olhos Caídos’, Ciclo Tânia Carvalho • Dança – palco 3

Uma das mais importantes coreógrafas portuguesas da dança contemporânea celebra este ano 20 anos de carreira. ‘Olhos caídos’ teve a sua estreia na Bienal de Lyon.

21h45 – ‘Dead Combo’ • Música – palco 2

‘Dead Combo’ é uma das bandas nacionais mais importantes do momento, lançou recentemente o seu 6o álbum que se encontra no 1º lugar no Top de vendas nacionais.

23h00 – ‘Mercedes Peon’ • Música – palco 1

Tradicional, étnica, electrónica são palavas que definem o trabalho ‘Mercedes Peon’, vencedora de vários prémios, apresenta um concerto de fusão etno-contemporânea.

00h30 – Dj Michael Yang • palco 1

Michael Yang assume-se como um apaixonado por boa música. O Disco, Deep House e Techno, são alguns dos estilos que o inspiram, fundador da marca Fluid.

‘Capelas ao Luar’ prosseguem na Capela de Nossa Senhora do Loreto

O Projecto ‘Capelas ao Luar’ chega, nesta sexta-feira, dia 11 de Maio, à Capela de Nossa Senhora do Loreto, no Arco da Calheta. Organizado pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, o Projecto ‘Capelas ao Luar’ tem por objectivo facilitar um conjunto de visitas guiadas a Capelas da Região, muitas vezes indisponíveis ao público em geral e possuidoras de referentes artísticos da mais alta importância no panorama das artes e do património cultural regional. As visitas (21h30) são sempre precedidas de pequenos apontamentos musicais (21 horas), de música renascentista ou barroca. As inscrições são gratuitas e poderão ser efectuadas, conforme habitual, através do correio electrónico: ‘capelasaoluar.drc@gmail.com’. Refira-se que, nesta acção, haverá, pelas 21 horas, um apontamento de música renascentista por elementos da Orquestra Clássica da Madeira e, às 21h30, realizar-se-á uma visita guiada à Capela, por Francisco Clode de Sousa. Será ainda lançado um Guia Patrimonial.

Seminário sobre educação no Museu de Imprensa

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos organiza, pelo 5.º ano consecutivo, mais uma edição do seminário da educação, que este ano terá lugar já nos dias 11 e 12 de Maio, no Museu de Imprensa – Madeira. Sob o tema ‘Educar: da escola à comunidade’, a edição do corrente ano conta com a participação de dois oradores internacionais, César Bona e Jussi Virsunen, que se têm destacado no campo da educação. O município de Câmara de Lobos representa uma das maiores comunidades educativas da região, com uma população escolar na ordem dos 5000 alunos a frequentar os diferentes níveis de escolaridade. Nesta linha, a realização do seminário de educação visa envolver a comunidade educativa concelhia e regional para debater os desafios relacionados com o sistema de ensino. Nesta linha, reforçando a aposta que vem sendo feita ao longo dos últimos anos pela autarquia, este ano o seminário da educação traz a Câmara de Lobos um painel de oradores de relevo regional, nacional e internacional que em muito podem enriquecer o debate e fazer surgir novas perspectivas na área ensino, sendo de destacar as participações de César Bona e Jussi Virsunen,.

Abertura das 30ª. Jornadas de Medicina Familiar

A vice-presidente Isabel Torres, em representação do Presidente da Assembleia, estará presente na sessão de abertura das 30ª. Jornadas de Medicina Familiar da Madeira e Continente, que terá lugar pelas 12h30, no Hotel Vidamar.

Sessão de abertura do Colóquio ‘Autonomia e Evolução Estatutária’

O presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, preside à sessão de abertura do Colóquio ‘Autonomia e Evolução Estatutária’, uma iniciativa conjunta da Assembleia Legislativa da Madeira e da Comissão Executiva para as Celebrações dos 600 anos da Descoberta da Madeira e do Porto Santo, que terá lugar às 15h30, no Salão Nobre deste órgão legislativo.

25.º Aniversário do Comando das Forças Terrestres e do 182.º Aniversário da Zona Militar da Madeira

Para assinalar esta data, haverá, pelas 22 horas, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, um concerto da Banda Militar da Madeira, com participação das cantoras Cláudia Sousa e Diana Quintal.

Hélder Spínola realiza conferência sobre ‘Responsabilidade ecológica e desenvolvimento sustentável’ na Francisco Franco

O professor universitário e investigador da UMa, Hélder Spínola, realiza, na Escola Secundária de Francisco Franco, pelas 10 horas, uma conferência onde abordará a relação entre aquilo que a natureza fornece e os próprios limites que a natureza (e o planeta) tem. A iniciativa engloba-se na Semana da Filosofia e decorrerá na Sala de Sessões da ESFF, sendo dinamizada/promovida pelo Grupo de Filosofia.

Cerimónia de assinatura da ‘Declaração do Funchal’

Terá lugar, pelas 11h30, no Salão Nobre do Governo Regional, a Cerimónia de assinatura da ‘Declaração do Funchal’, a ser subscrita entre o Conselho Internacional dos Museus (ICOM – Europa) e a Federação Mundial dos Amigos dos Museus, iniciativa que surge no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural. Este é um dos momentos altos que integra a Assembleia-Geral da Federação Mundial dos Amigos dos Museus que a Região acolhe, até o dia 13 de Maio.

Projecto ‘À Descoberta da Música’ chega a 265 alunos do Porto Santo

Depois do Projecto ‘História e Criatividade’ – focado na arte do desenho, em banda desenhada – é a vez de os alunos das escolas do Porto Santo entrarem em contacto com a música, com os instrumentos e com a Orquestra Académica do Conservatório, no âmbito do Projecto ‘À Descoberta da Música’, que decorre até ao próximo dia 12 de Maio. São várias as actividades previstas no Auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, onde haverá lugar para sessões explicativas e pedagógicas mas, também, para a realização de um ensaio, no qual as crianças, jovens e respectivas famílias poderão participar. A iniciativa culmina com a actuação da Orquestra Académica que, pela primeira vez, se apresenta em Concerto, nesta ilha, a 12 de Maio.

Albuquerque visita trabalhos de controlo de vegetação invasora no Sítio do Galeão

Pelas 10 horas, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, visita os ao trabalhos de controlo de vegetação invasora no sítio do Galeão. Depois, às 12h30, estará na abertura das 30.ª Jornadas de Medicina Familiar da Madeira e do Continente, no Hotel VidaMar.

Apresentação da IV edição do Torneio de Futebol Machico Cup

A apresentação oficial da IV Edição do Torneio de Futebol Machico Cup - Alberto Oculista terá lugar pelas 18h30, nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Machico, seguido de um Madeira de Honra.

Governo atribui apoio ao SANAS

O Governo Regional da Madeira vai atribuir 68 mil euros à Associação Madeirense para o Socorro no Mar - SANAS para apoio ao socorro e salvaguarda da vida humana no mar, no âmbito do funcionamento da Rede de Estações de Salvamento Costeiro (RESCO). O respectivo contrato – programa entre o Governo Regional e o SANAS será assinado pelas 10h30, no auditório do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira, com a presença do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

Jorge Carvalho visita Centro de Formação Profissional da Madeira

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, visita, pelas 11h15, o Centro de Formação Profissional da Madeira, no âmbito da iniciativa ‘Portas Abertas’, que tem por intuito dar a conhecer a oferta formativa de 2018 do Instituto para a Qualificação.

Paula Cabaço dá conferência na Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro,

A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, estará, pelas 10h45, na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro, enquanto oradora de uma sessão subordinada à temática da influência do Património Cultural na Promoção Turística, iniciativa que surge integrada no âmbito das celebrações da Semana da Europa que estão a ser promovidas por esta Instituição de Ensino.

Apresentação da 44.ª edição da Feira do Livro do Funchal

Pelas 11h, no Teatro Municipal Baltazar Dias, decorrerá a apresentação da 44.ª edição da Feira do Livro do Funchal, com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo.

Jornadas Parlamentares do PSD no Porto Santo

O Grupo Parlamentar do PSD/M está a realizar, nos dias 10 e 11 de Maio, as quintas Jornadas Parlamentares, desta vez no Porto Santo, estando agendada para sexta-feira, pelas 16h30, junto à piscina, uma conferência de imprensa.

Partido Socialista realiza conferência de imprensa sobre a Taxa de Desemprego na Madeira

O Partido Socialista-Madeira promove uma conferência de imprensa sobre a Taxa de Desemprego na Região Autónoma da Madeira, esta sexta-feira, 11 de Maio de 2018, pelas 11h15, na sede regional do partido. O porta-voz será o secretário-geral do PS-M, João Pedro Vieira.

Conferência de imprensa do JPP na ALM

A conferência de imprensa do JPP terá início às 9h, na Assembleia Legislativa da Madeira e irá abordar o sector da saúde.

Apresentação do Congresso Regional do PCP

O PCP realiza, pelas 15h, na sede do PCP, uma conferência de imprensa para apresentar a dinâmica preparatória do Congresso Regional do PCP que se realizará em Dezembro.