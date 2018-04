A agenda desta sexta-feira dá-lhe a conhecer a ‘Rebendita’, saiba de tudo aqui

Apresentação da nova cerveja ‘Rebendita’

O lançamento desta criação ocorrerá na sexta-feira, dia 27, com uma apresentação pelas 17h30, seguida de um convívio na esplanada do Barreirinha Bar Café. A fruta aliada à forte adição de lúpulos conferem à cerveja características sumarentas. A lactose foi também adicionada para mais corpo e dulçor. A ‘rebendita’ é considerada uma cerveja pouco alcoólica mas muito saborosa, um autêntico ‘milkshake’ para adultos.

CORAL lança 3.ª edição do Roteiro do Dentinho

Está a decorrer, até 10 de Maio, a 3.ª edição do ‘Roteiro do Dentinho’, um roteiro gastronómico, com objectivo de harmonizar cerveja com comida, oferecendo diferentes estilos de cerveja com diferentes pratos. Esta edição conta com ‘dentinhos’ inovadores, especialmente confeccionados pelos chefs com diferentes técnicas e ingredientes de modo a fazer uma harmonização perfeita e correcta entre cada cerveja e cada prato. A mecânica será a mesma das edições anteriores: um ‘dentinho’ e uma cerveja por 3 euros. O consumidor tem ainda a oportunidade de degustar as cervejas ‘Dry Stout’ e ‘Pale Lager’ e ainda uma Sidra de maçã numa tábua de degustação com 3 copos a um preço fixo de 4,5 euros. Esta edição estende-se desde a zona de Santa Cruz até à Calheta, com um total de 14 estabelecimentos:

- Santa Cruz- Adega Moniz, 100 Truques

- Funchal- Barreirinha Bar Café, Charcutaria e Queijaria do Mercado, MULA, Café Apolo, Café del Mar, Hotel Pestana CR7, Beer House, Taxico, Qasbah, Terroir Portugal e Beira Calhau.

- Calheta- Akikalheta

CDR Santanense assinala Dia da Dança

Com a participação de cinco grupos de dança, o CDR Santanense organiza um evento no Salão Paroquial de Santana para a comemoração do Dia Mundial da Dança, nas vertentes de Ballet, Dança Contemporânea e Hip-Hop. Participarão no evento, além do grupo Just Dance do CDR Santanense, o grupo do curso profissional de intérpretes de dança contemporânea do Conservatório Escola de artes, grupo de dança de Água de Pena, grupo de malabarismo da Escola B+S Santana e grupo de Dança da Escola 2.º e 3.º ciclos de São Jorge.

XVI Mostra de Artes de Palco no Estreito de Câmara de Lobos

A Casa do Povo do Estreito de Câmara de Lobos organiza a XVI Mostra de Artes de Palco, nos dias 27, 28 e 29 de Abril. A iniciativa acontecerá no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos e juntará em palco várias vertentes artísticas, nomeadamente, o teatro, a música, a dança e as artes circenses. A Casa do Povo pretende com este evento contribuir para uma maior oferta cultural na Freguesia, pois, a mostra constitui uma oportunidade de reflexão e fruição sobre práticas artísticas e culturais, através da apresentação e cruzamento entre linguagens artísticas. Assim sendo, este certame artístico tem por objectivo principal a partilha de experiências pessoais, sociais, artísticas e culturais entre todos os grupos envolvidos. O programa da XVI Mostra de Artes de Palco será preenchido no dia 27 de abril com a actuação do grupo de Mimos da Casa do Povo de Machico, o grupo de Teatro da Casa do Povo da Camacha, o Curso Profissional de Artes do Espectáculo - Interpretação e o Curso Profissional de Dança Contemporânea do Conservatório - Escola de Artes, o Grupo de Concertinas da Casa do Povo da Ribeira Brava e o Grupo de Tocares e Cantares Os Camponeses da Casa do Povo de São Roque do Faial.

III Madeira Cross Games

Entre os dias 27, 28 e 29 de Abril, o Clube Naval do Funchal leva a efeito o III Madeira Cross Games, um evento que terá lugar na Praça do Povo e que consiste numa competição de crosstraining, metodologia que utiliza movimentos funcionais, realizados a alta intensidade. Estão inscritos 223 participantes, oriundos de 5 países, nomeadamente, Reino Unido, França, Itália e República Checa, Portugal Continental e Ilhas. Entre os atletas participantes, encontra-se Pedro Bartolo, que irá representar Portugal no Campeonato Europeu de Crossfit a decorrer no próximo mês de Maio e que servirá de apuramento para a competição mundial desta modalidade. No dia 27, sexta feira, os atletas terão que estar às 8h00, no Cais 8, preparados para realizar um desafio ainda desconhecido. Novamente, às 19h00, os atletas regressam à Praça do Povo para realizar novas provas.

Segundo dia do Portugal Wine Fest no Forum Madeira

Nesta sexta-feira, as atenções voltam-se para a Herança Vínica Nacional. Primeiro, com o conhecido crítico e produtor de vinhos João Afonso, que vai presentear todos os participantes com uma conversa onde as personagens principais são as castas nacionais em desuso. Depois desta Conversa com Vinho, será possível provar dois vinhos produzidos pelo próprio - Equinócio e Solstício. Logo depois, o Alentejo vai até ao Funchal, pela mão no enólogo David Baverstock, onde após uma conversa sobre as características únicas desta região, será possível provar três vinhos do seu projecto pessoal Howard’s Folly Wines. Para terminar o dia, o momento de Harmonizações junta estas duas regiões tradicionais – Alentejo e Madeira. O conceituado chefe madeirense Carlos Magno do Hotel Quinta da Casa Branca, apresenta dois pratos de autor onde incorpora estes dois sabores tradicionais.

25.ª edição dos Jogos Nacionais Salesianos

De 27 de Abril a 1 de Maio a escola salesiana participa na 25.ª edição dos Jogos Nacionais Salesianos, que se realizam em Mirandela. Uma comitiva de 200 madeirenses rumará ao Norte do País para este evento desportivo e cultural. O evento reunirá cerca de 2.000 pessoas (atletas-treinadores-dirigentes) na cidade de Mirandela, que já está engalanada para receber as delegações salesianas de todo o país.

Abertura do ‘II Simpósio Luso-Espanhol de Especialistas em Ortopedia Pediátrica’

Pelas 12 horas, decorrerá a abertura do ‘II Simpósio Luso-Espanhol de Especialistas em Ortopedia Pediátrica’ e das ‘XII Jornadas Luso-Espanholas da Coluna’, no Centro de Congressos da Madeira, às quais o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marcará presença.

Sessão de abertura do ‘Dia Regional da Segurança e Saúde no Trabalho’

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, preside, pelas 10h15, no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, à sessão de abertura das comemorações do ‘Dia Regional da Segurança e Saúde no Trabalho’, que se assinala a 28 de Abril. No programa estará presente um representante da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que fará uma conferência sobre o tema escolhido por esta organização para o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho 2018 – ‘Geração Segura e Saudável’, cujos destinatários principais são os trabalhadores mais jovens, e fará a ligação com a Campanha Europeia ‘Locais de trabalho saudáveis: gerir as substâncias perigosas’. Esta sessão comemorativa é destinada aos profissionais da área de segurança e saúde no trabalho (SST), entidades empregadoras, responsáveis de recursos humanos e parceiros sociais.

Conferência ‘O Infante e a Madeira’ na Gonçalves Zarco

A Escola Gonçalves Zarco, através do grupo de História, organiza, pelas 10h, na sala de sessões, uma conferência intitulada ‘O Infante e a Madeira’, no âmbito das Comemorações dos 600 anos da Descoberta do Arquipélago da Madeira, dinamizada pelo professor da Universidade Nova de Lisboa, autor de diversos romances históricos, João Paulo Oliveira e Costa.

Encerramento da 24.ª Semana dos Clubes da FF

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, esta sexta-feira, nas sessões de encerramento da 24.ª Semana dos Clubes, Núcleos e Projectos da Escola Secundária de Francisco Franco, pelas 10 horas, e na XX Semana dos Clubes e Projectos da Escola Secundária de Jaime Moniz, subordinada à temática ‘Natureza e Património-Uma Paisagem de Possibilidades’, pelas 15 horas.

Conferência sobre ‘Melhor Economia e Mais Emprego’

No âmbito das Jornadas Temáticas, intituladas ‘Melhor Economia e Mais Emprego’, será realizada, pelas 11h30, uma conferência de imprensa, no Polo de Emprego da Nazaré, na Avenida do Colégio Militar, nº17, São Martinho.

II Encontro Regional eTwinning

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, nesta sexta-feira, pelas 9h15, na sessão de abertura do II Encontro Regional eTwinning, que terá lugar na Escola da APEL.

Criação da Reserva Agrícola Regional discutida pela Comissão de Recursos Naturais e Ambiente

Os deputados da 3.ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente terão uma reunião pelas 12 horas, sendo o primeiro ponto da ordem de trabalhos a primeira apreciação do Projecto de Decreto Legislativo Regional, da autoria do PCP, intitulado ‘Criação da Reserva Agrícola Regional – Adaptação à Região Autónoma da Madeira do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março’.

Reunião da Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura

A 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura terá uma reunião pelas 9h30, sendo um dos pontos da ordem de trabalhos a redacção final do Projecto de Resolução, intitulado ‘Recomenda ao Governo Regional o desenvolvimento de um programa de literacia e cultura marítima’.

Susana Prada visita Vereda da Ponta de São Lourenço

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visita, às 12h00, os trabalhos de recuperação efectuados ao Percurso recomendado Vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal. Este percurso pedestre está localizado numa área sujeita a uma forte pressão climática e consequente erosão natural, acentuada pela grande pressão humana que se verifica. A preservação e beneficiação dos Percursos Recomendados é um trabalho permanente do Governo Regional, de modo a manter as suas condições de segurança e qualidade.

PCP realiza conferência sobre ‘Loiça de barro - o luxo dos pobres em defesa do património cultural’

O Grupo Parlamentar do PCP, promove nesta sexta-feira, dia 27 de Abril, pelas 18h30, na Universidade da Madeira - Sala do Pátio- Colégio dos Jesuítas, uma conferência intitulada, ‘Loiça de barro - o luxo dos probres em defesa do património cultural’, que contará com a participação de Isabel Fernandes, directora do Museu Nacional Alberto Sampaio e Museu Nacional Paço dos Duques em Guimarães.