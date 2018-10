84% da população não lê os rótulos dos alimentos e 59% da população tem excesso de peso

Um estudo sobre os hábitos alimentares da população adulta da Região, apurou que 84 % da população não lê os rótulos dos alimentos que consomem e que 59% da população tem excesso de peso e 23% tem obesidade.

Os resultados foram apresentados, a pouco, no salão nobre do Governo Regional e que contou com a presença do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

A nutricionista Liliane Costa, apresentou os resultados e as conclusões mostraram que as pessoas não recorrem aos profissionais de saúde, mas sim à internet e outros meios, não tendo assim o comportamento alimentar desejado. Não comendo a quantidade de hortícolas e frutas recomendas, sendo que o valor apurado está muito longe do estabelecido pela roda de alimentos da ONU. Prova disso, os resultados apresentados que mostram que 59% da população tem excesso de peso e 23% tem obesidade, fruto do excesso de consumo de açucares.

No entanto, o estudo também tem dados positivos, como o consumo de água, que é a bebida mais frequente, no consumo da população.

Pedro Ramos, referiu ainda que através deste estudo, é possível definir uma melhor estratégia alimentar na Região. “Temos que investir mais na prevenção”, acrescentou.