760 na Madeira deram troco e contribuíram para a compra de medicamentos

Nove farmácias da Madeira aderiram à campanha ‘Dê Troco a Quem Precisa’ promovida no âmbito do Programa Abem - Rede Solidária do Medicamento e recolheram entre os 14 e 25 de Maio 760 donativos, cujo valor não foi especificado. Na campanha geral, que decorreu em todo o país foram angariados 35.737 euros, um valor que permitirá apoiar, directamente, durante um ano, mais 357 pessoas carenciadas na compra dos seus medicamentos.

Olhando aos números gerais desta campanha é possível ver que 650 farmácias deram luz verde a esta angariação, que consistiu num convite aos utentes a doar o troco resultante das compras nas farmácias, tendo aderido mais de 60 mil pessoas.

O programa foi lançado em Maio de 2016 e até ao momento ajudou 2552 famílias na compra de 96.233 medicamentos.

Segundo o comunicado da Abem, que cita “estudos recentes”, uma em cada dez pessoas não adquire os medicamentos de que necessita por falta de dinheiro. “Nas famílias de menores rendimentos vivem-se muitas vezes situações limite, em que o cumprimento da terapêutica receitada perde prioridade para outros bens de primeira necessidade, como rendas, água e alimentos”.