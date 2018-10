70 a 90% de probabilidade de Leslie atingir o arquipélago

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera divulgou que a probabilidade do Furação Leslie atingir as ilhas da Madeira e Porto Santo amanhã é de 70% a 90%. A confirmar-se, os efeitos devem começar-se a sentir a partir das 10 horas da manhã, estando previsto para a tarde ventos até 90 km/h podendo chegar aos 110 km/h, ondas que podem chegar aos 12 metros e precipitação forte acompanhada de trovoada.

Ontem pelas 22 horas o centro do furacão Leslei localizava-se a 1868 km a Oeste-Sudoeste (WSW) da ilha Madeira.

Caso o Leslie chegue efectivamente, o IPMA prevê a partir da tarde do sábado, vento forte do quadrante Sul com rajadas até 90 km/h gradualmente rodando para Noroeste (NW) sendo que, nas regiões montanhosas o vento será forte a muito forte com rajadas até 110 km/h.

O instituto prevê ainda um aumento da agitação marítima, com ondas de 5 a 7 metros de altura significativa e 10 a 12 metros de altura máxima do quadrante Oeste. “Espera-se ainda, precipitação por vezes forte e acompanhada de trovoada”, podemos ler na nota divulgada.

Para as 10 horas de hoje está previsto um novo comunicado.

Como já noticiado estão em vigor alguns avisos meteorológicos para amanhã para agitação marítima, vento e precipitação.

Quanto ao dia de hoje, estão previstos períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de precipitação fraca até meio da tarde, em especial nas vertentes Sul e terras altas. O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Sul, tornando-se moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas a partir da tarde.

Para o Funchal as previsões são semelhantes, mas sem agravamento do vento. A temperatura máxima será de 26ºC na Madeira e Porto Santo e a mínima de 22ºC na Madeira e de 20ºC no Porto Santo.

Quanto ao mar, para já a Norte as ondas serão de Noroeste com 1,5 a 2,5 metros e de Sudoeste com 1 a 1,5 metros no Sul.

A temperatura da água está nos 23/24ºC.