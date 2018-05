6ª Volta de Apoio ao Emprego mostrou oportunidades a nível europeu

A 6ª Volta de Apoio ao Emprego mostrou aos madeirenses de que forma se podem candidatar a quase 1,5 milhões de vagas de emprego disponíveis a nível europeu. A inicitiva que decorreu no auditório do Instituto de Qualificação Profissional, contou com a presença da Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais e pretendeu ser um apoio directo à empregabilidade.

“O Governo Regional está fortemente empenhado no combate ao desemprego, tendo como objectivo reforçar a actuação na área do desemprego jovem. É o que tem sido feito, desde 2015, com sucesso”, referiu Rita Andrade.

A iniciativa de hoje serviu para mostrar soluções para uma melhoria da empregabilidade, através de formação profissional, estágios ou experiência internacional de voluntariado, bem como sugestões para aumentar a probabilidade de sucesso de uma candidatura.