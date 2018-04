40 alunos do projecto Erasmus + visitaram Secretaria Regional da Educação

Um grupo de 40 alunos e professores visitou, esta terça-feira, 10 de Abril, a Secretaria Regional de Educação, no âmbito do projecto Erasmus + ‘Coloured by the Sun, United by the sea’.

Iniciado em 2015, este projecto de três anos une a Rokutis Pre-School (Lituânia), a Scola Los Mares (Roménia), a Gislev Friskole (Dinamarca), as Oui Love Learning School e École Primaire Grand Camp (Guadalupe) e a EB1/PE Visconde Cacongo (Portugal), em torno de questões como o racismo e a xenofobia, a tolerância e a integração dos diferentes povos e culturas.

No primeiro ano do projecto, foi criado um logotipo em modo colaborativo e escolhida uma canção – ‘Different colours one people’, de Lucky Dube –, que posteriormente foi traduzida e trabalhada em cada escola, integrando o refrão em todas as línguas parceiras e um instrumento musical típico de cada região.

No segundo ano, cada estabelecimento de ensino participante aprendeu as danças tradicionais (folclore) dos países envolvidos, partindo dessa base para a criação de uma dança colaborativa intitulada ‘Coloured by the Sun, United by the Sea’. Todo este trabalho foi apresentado num encontro na Dinamarca, em Abril de 2017.

Este último ano do projecto foi dedicado às artes plásticas, nomeadamente à criação de um mural colaborativo com a técnica do mosaico, dando realce aos padrões tradicionais de cada país parceiro. Este mural será apresentado amanhã, sexta-feira, 13 de Abril, pelas 12h30, na EB1/PE Visconde Cacongo, numa cerimónia que contará com a presença do Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho.