327 pessoas com apoio ao medicamento em Santa Cruz

A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou, na reunião de hoje, a atribuição de um apoio financeiro no âmbito do programa de apoio à aquisição e medicamentos, resultante de uma parceria entre a autarquia e a Associação Dignitude, através do programa Abem: Rede Solidária do Medicamento.

Em causa estão apoios de 100 euros anuais por munícipe, sendo que nesta primeira edição do programa serão apoiadas 327 pessoas, num total de 230 famílias.

Esta medida insere-se na matriz social da autarquia, que tem vindo a trabalhar no sentido de tornar mais abrangentes, adequados e céleres os programas de que dispõe ao nível do apoio social aos munícipes mais carenciados.

De entre estes programas, e no âmbito do Fundo de Emergência Social, está previsto o apoio para a aquisição de medicamentos. A fragilidade social, associada a quadros de doença permanente, faz com que uma franja assinalável da população tenha necessidade de recorrer a este tipo de apoio. Foi com este objectivo que o Município de Santa Cruz decidiu estabelecer um Protocolo com a Associação Dignitude, uma Instituição de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, que é responsável pelo desenvolvimento, operacionalização e gestão do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento.

O Programa abem: Rede Solidária do Medicamento tem por objectivo garantir o acesso ao medicamento em ambulatório por parte de qualquer cidadão que, em Portugal, se encontre numa situação de carência económica que o impossibilite de adquirir os medicamentos comparticipados que lhe sejam prescritos por receita médica