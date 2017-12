309 dias sem chover no Funchal durante 2016

Em 2016, a precipitação registada nas duas estações meteorológicas em análise aumentou, fixando-se nos 647,1 mm no Funchal (299,5 mm em 2015) e nos 498,4 mm no Porto Santo (306,3 mm em 2015). Segundo dados divulgados há pouco pela Direcção Regional de Estatística, 2010 continua a ser o ano no qual se verificaram os maiores níveis de precipitação do período, tanto no Funchal (1 535,3 mm) como no Porto Santo (588,4 mm).

Em relação aos dias sem precipitação, em 2016, contabilizaram-se 309 dias no Funchal (mais 3 dias que em 2015) e 291 dias no Porto Santo (mais 39 dias que em 2015).

No ano em referência, novembro foi o mês no qual foram observados os mais elevados níveis de precipitação na estação meteorológica do Funchal (163,1 mm). Na estação do Porto Santo outubro (152,2 mm) foi o mês mais chuvoso. Pelo contrário, no mês de julho, na estação do Funchal, não foi registado qualquer valor de precipitação, enquanto na estação do Porto Santo, o mês com menor precipitação foi agosto (0,6 mm).

Nos últimos 40 anos, na estação do Funchal, as temperaturas médias anuais oscilaram entre os 18,1°C (temperatura registada nos anos 1976 e 1984) e os 20,6°C (valor registado em 2004). Na estação do Porto Santo, entre 2004 e 2016, este indicador registou o valor mais baixo em 2004 (17,6°C) e o mais elevado em 2010 e 2012 (ambos com 19,4°C).

Agosto foi o mês mais quente de 2016 em ambas as estações meteorológicas, com temperaturas médias mensais (médias) de 24,7°C na estação do Funchal e de 23,5°C na estação do Porto Santo. Em oposição, março foi o mês mais frio, registando valores médios mensais de 17,1°C na estação do Funchal e de 16,3°C na estação do Porto Santo.

Em 2016, o número de noites tropicais - em que a temperatura mínima atinge valores iguais ou superiores a 20°C - foi de 78 (95 em 2015) no Funchal, enquanto no Porto Santo se fixou em 67 (69 em 2015).