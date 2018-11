300 jovens médicos de todo o país nas IX Jornadas do Interno da RAM

As IX Jornadas do Médico Interno da Região Autónoma da Madeira vão reunir no Funchal cerca de 300 jovens médicos de todo o país, entre amanhã e sábado (dias 9 e 10 de Novembro).

A iniciativa é promovida pela Direcção de Internato Médico da RAM, liderada pela directora de Serviço de Infecto-contagiosas, Ana Paula Reis, e da Comissão de Internos do SESARAM.

Estas Jornadas apresentam um programa científico abrangente, pormenorizado e com temas adaptados à realidade do mundo actual, contemplando sete cursos pré-congresso e sete mesas redondas.

Entre ontem e hoje decorrem os cursos pré Jornadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça: ‘Pequena Cirurgia’ (duas edições), ‘Intoxicações – Abordagem no Serviço de Urgência’, ‘Terapêutica Injetável na DM2’, ‘Exame físico músculo-esquelético’, ‘Urgências em cardiologia – simulação clínica’ e ‘Gastroenterologia para não gastroenterologistas’.

Amanhã e sábado, realizam-se as mesas redondas, que irão decorrer nas instalações do Colégio dos Jesuítas, dedicadas aos temas: ‘UPDATE em Patologia Respiratória’, ‘O Impacto da Migração na Saúde Pública da Região’, ‘Desafios na Idade Pediátrica’, ‘Epidemias Atuais’, ‘Vacinação no Século XXI – Novos Paradigmas’, ‘Mitos e Modas em Saúde’, ‘Emergência’ e ‘Internato Médico’.

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, acompanha esta iniciativa, presidindo à cerimónia de abertura agendada para amanhã, pelas 10h30, no Auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal.