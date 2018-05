3 milhões em dois anos para construir casas afectadas pelos fogos de 2016

Será de forma repartida, entre os anos de 2018 e 2019, que o Governo Regional vai comparticipar os encargos financeiros para a aquisição, construção, reabilitação e infraestruturação de fogos para a atribuição aos agregados familiares que viram as suas habitações destruídas pelos incêndios que afectaram a Madeira, em Agosto de 2016, no valor global de 3.126.346,94 euros.

Esta é uma das decisões que surge da reunião de Conselho de Governo, realizada esta tarde, na Quinta Vigia e que teve como porta-voz a secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

Além disso, foi autorizada a celebração do contrato-programa entre a Região Autónoma da Madeira e o Município de Câmara de Lobos, tendo em vista a atribuição do apoio financeiro destinado a co-financiar a ‘Repavimentação da Estrada da Capela – Curral das Freiras’ e a ‘Repavimentação da Estrada do Chote e Eira das Moças – Jardim da Serra’. Segundo o GR, estes são projectos da responsabilidade desse município, decorrentes da intempérie de 20 de Fevereiro de 2010, no montante máximo de 706.715 euros, a ser executado em 2018, e distribuído da seguinte forma:

- 414.060,00€ - obra “Repavimentação da Estrada da Capela – Curral das Freiras”;

- 292.655,00€ - obra de “Repavimentação da Estrada do Chote e Eira das Moças – Jardim da Serra”.

Outras conclusões desta reunião semanal:

- Adquirir, pelo valor global de 172.578,22€ (cento e setenta e dois mil, quinhentos e setenta e oito mil euros e vinte e dois cêntimos), três parcelas de terreno das obras de “Construção do Arruamento entre o Porto (Penedo) e a Estrada Regional do Aeroporto – Porto Santo”, “Construção da Via Expresso Ribeira de S. Jorge – Arco de São Jorge” e “Construção da Via Rápida Machico/Caniçal – Alterações do Projecto.”

- Autorizar a celebração de um acordo de cooperação entre o Instituto de Segurança Social da Madeira e a Mão Solidária – Associação de Apoio à Distribuição Alimentar na R.A.M, atribuindo um apoio financeiro mensal de 9.510,00 € (nove mil, quinhentos e dez euros) para a resposta social de ajuda alimentar.

A Mão Solidária – Associação de Apoio à Distribuição Alimentar na R.A.M é uma Instituição Particular de Solidariedade Social vocacionada para o desenvolvimento de actividades de carácter social e humanitário no âmbito da resposta social de ajuda alimentar.

A Instituição tem desenvolvido a sua actividade vocacionada para a angariação e recolha de bens alimentares, nomeadamente, junto dos agentes económicos, distribuindo-os posteriormente a Instituições Particulares de Solidariedade Social, que por sua vez os fornecem aos cidadãos em situação de carência socio-económica.

- Atribuir um apoio de 27.500,00€ (vinte e sete mil e quinhentos euros) à delegação da Madeira da Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a Sida”, com vista a apoiar a realização de diversas actividades de sensibilização para a importância da prevenção do VIH/Sida, treino de competências sociais e pessoais a crianças e jovens e acções de informação na área da prevenção para famílias.

Estas actividades enquadram-se nos objectivos do Plano Regional de Saúde em vigor.

- Aprovar um voto pesar pelo falecimento do Meritíssimo Juiz António Ferreira Neto.