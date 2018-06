3.ª fase no ‘Bom Jesus’ começa amanhã

Num comunicado hoje dirigido à comunicação social, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) informou que terá início amanhã, dia 14 de Junho, a fase 3 da intervenção em curso na Rua do Bom Jesus.

A partir das 9h30 será interrompida a circulação no cruzamento da Rua do Bom Jesus com a Rua do Frigorífico e Rua da Conceição.

A circulação rodoviária na Rua do Bom Jesus, entre a Rua da Conceição e Rua 31 de Janeiro, manter-se-á como na segunda fase, ou seja, funcionará nos dois sentidos com acesso pela Rua 31 de Janeiro, permitindo apenas o acesso de e para o parque de estacionamento assim como para efeitos de operações de carga e descarga.

Já na Rua da Conceição irá efectuar-se nos dois sentidos até o cruzamento com a Rua do Bom Jesus, sendo permitido apenas a circulação a moradores e operações de carga e descarga.

Quanto ao troço da Rua do Bom Jesus, entre a Travessa da Nogueira e a Rua das Hortas, este funcionará nos dois sentidos. De forma a permitir a entrada e saída de viaturas do parque de estacionamento do edifício da Segurança Social e operações de cargas e descargas, o acesso a este troço será realizado pela Travessa da Nogueira e pela Rua das Hortas sendo que a saída será realizada pela Rua do Bom Jesus, em direcção à Rua das Hortas, ou seja, em sentido contrário ao normal.

Relativamente ao acesso à Rua do Frigorífico, tendo em consideração que o normal acesso encontrar-se-á bloqueado devido às obras no cruzamento da Rua do Bom Jesus, o acesso far-se-á pela Rua das Hortas, pelo que a Rua do Frigorífico funcionará nos dois sentidos, para permitir o acesso aos parques de estacionamento e operações de cargas e descargas.

A CMF solicita ainda que, devido aos constrangimentos previstos, seja evitada a circulação na Rua João de Deus, Rua do Bom Jesus e Rua das Hortas, utilizando como alternativa, a Rua Elias Garcia e a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

De referir que será garantida a circulação pedonal ao longo de toda a intervenção, pelo que a autarquia solicita ainda aos condutores “a melhor compreensão e habitual colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente no local”.