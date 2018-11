29% dos madeirenses acham irrelevante ter televisão

De acordo com as últimas 30 mil simulações no comparador gratuito de Internet, Telefone e TV do ComparaJá.pt, os habitantes da Madeira são os que mais acham ser irrelevante possuir serviço de TV.

O portal ComparaJá.pt revela pela primeira vez quais as diferenças, em termos proporcionais, nas preferências em relação aos serviços de telecomunicações nos diferentes distritos, com a Madeira a surgir em destaque em vários parâmetros.

Além da perda de importância da televisão, a Madeira destaca-se ainda por ser a segunda região do país onde mais se utiliza telefone para fazer chamadas para o estrangeiro.

Grande fatia dos madeirenses acha que ter TV é irrelevante

A Televisão, apesar de ter vindo a perder relevância para a Internet, continua a ser um dos serviços mais valorizados pelos portugueses: 42% consideram este serviço “Importante” e 11% como “Muito Importante” na escolha do seu pacote de telecomunicações.

Olhando às preferências por região, verifica-se que são os madeirenses quem menos valoriza a TV (29% considera “Irrelevante”). Os portalegrenses voltam a diferenciar-se com apenas 8% a considerar o serviço “Irrelevante” e 83% a considerar “Importante”.

É nos Açores que, proporcionalmente, mais consumidores afirmam que o serviço de Televisão é “Muito Importante” (22%) na escolha do seu pacote de telecomunicações.

Madeirenses são os segundos nas chamadas internacionais

Pese embora o telefone fixo esteja incluído na grande maioria dos pacotes contratualizados, regra geral com um elevado número de minutos gratuitos incluídos no ‘plafond’ para chamadas nacionais e internacionais, 55% dos consumidores portugueses admite não utilizar o telefone fixo.

As chamadas nacionais são a utilização mais comum (34%), sendo que apenas 11 em cada 100 consumidores nacionais fazem uso do telefone fixo para comunicações internacionais.

Analisando as preferências por distrito é possível perceber que é em Faro (58,8%) e em Bragança (57,7%) que os consumidores menos fazem uso do telefone fixo. No extremo oposto está Portalegre, com 81,3% dos utilizadores a afirmarem utilizar o serviço para chamadas nacionais, mas apenas 2,5% para chamadas internacionais.

Açores (20,8%), Madeira (19,8%), Guarda (19,2%) e Bragança (19%) são as regiões em que os consumidores mais afirmam utilizar o telefone fixo para chamadas internacionais.

Bragança é o distrito em que os utilizadores menos utilizam o telefone fixo para chamadas nacionais (20,1%).

Vasta maioria dos madeirenses quer Internet para navegação e redes sociais

Segundo os dados compilados pelo ComparaJá.pt, 86,5% dos habitantes da Região Autónoma da Madeira apenas querem Internet para navegar e espreitar o Facebook e outras redes sociais. É um número que se encontra em linha com o resto de Portugal.

No que à utilização da internet diz respeito, conclui-se que é em Setúbal (83,6%) e Faro (83,8%) que a finalidade de “Navegação e Redes Sociais” apresenta uma preponderância mais reduzida. Estes números contrastam com Portalegre (96,1%), o distrito em que esta finalidade assume maior predominância.

Por sua vez, é nas regiões de Vila Real (9,8%) e Setúbal (9,2%) que o uso da internet para “Streaming de Filmes e Séries” mais se evidencia. Desta feita, é em Portalegre (2,5%) que este tipo de utilização menos se destaca.

Já Guarda (7,7%), Aveiro (7,2%), Faro (7,2%) e Porto (7%) são os distritos em que existe um maior número de consumidores que afirma utilizar a internet para “Jogar Online”. Por outro lado, voltam a ser os portalegrenses os que menos se evidenciam (1,4%) neste tipo de utilização.

A finalidade menos preferida dos portugueses é o “Streaming de Música”, existindo vários distritos com valores próximos de 0%. É em Beja (2,4%), Faro (1,6%) e Aveiro (1,4%) que este tipo de utilização tem mais adeptos.

Pacotes ficaram mais completos por um preço mais reduzido

A plataforma ComparaJá.pt promove a cada ano os “Prémios de Telecomunicações”, iniciativa que visa confrontar as características dos pacotes de telecomunicações face ao seu custo de forma a apurar a oferta mais competitiva. A MEO foi a operadora que arrecadou mais distinções na edição deste ano, cujos resultados são agora revelados.

A operadora da Altice recebeu os prémios de ‘Pacote 3P mais Competitivo’, ‘Pacote 5P mais Competitivo’, ‘Melhor Pacote para Desporto’ e ‘Melhor Pacote para Crianças’.

A NOWO foi distinguida com os prémios de ‘Pacote 4P mais competitivo’ e a NOS recebeu o prémio de ‘Melhor Pacote para Filmes e Séries’.

No seguimento da iniciativa, José Figueiredo, um dos directores gerais da start-up sublinha que “foram notadas várias evoluções nos pacotes de telecomunicações neste último ano”.

“No geral, pode-se afirmar que os consumidores podem agora aceder a pacotes mais completos, em particular no que à velocidade da internet fixa e aos dados móveis diz respeito, por um preço inclusivamente um pouco mais reduzido do que em 2017. Por exemplo, em 2017, o pacote 3P ‘Total 100’ da MEO, com velocidade de internet de 100 Mbps e com 200 canais, apresentava uma mensalidade de 44,99 euros. Actualmente, a operadora oferece o pacote 3P ‘TV+NET+VOZ 200’, com internet com velocidade de 200 Mbps e com 200 canais, por apenas 40,49 euros’, dertalha o responsável.

“Já no caso da NOS, a título exemplificativo, as características do pacote ‘NOS 3 - UMA TV’ foram mantidas - Internet com velocidade de 200 Mbps e 177 canais -, no entanto, em 2017 a mensalidade era de 44,99 euros enquanto atualmente é de 42,99 euros”, acrescenta José Figueiredo.

O porta-voz do ComparaJá.pt conclui que, analisando a evolução das ofertas, “se pode antecipar que os pacotes com 1GB de velocidade na internet fixa se tornarão o padrão do mercado muito em breve, o que confirmará Portugal como um dos países europeus com melhor rede de ligação à internet”.