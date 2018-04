25 de Abril com nuvens e chuva na Madeira

Na Madeira, o céu apresentar-se-á geralmente muito nublado, esta quarta-feira, prevendo-se aguaceiros em geral fracos nas vertentes norte e terras altas.

O vento soprará moderado a forte (25 a 40 km/h) do quadrante norte. No Funchal, soprará fraco (inferior a 15 km/h).

Para já, está regularizada a situação no Aeroporto Internacional da Madeira e não há qualquer aviso meteorológico, em relação ao vento, para o arquipélago.

As temperaturas máximas previstas para hoje são de 22 no Funchal.

Relativamente ao estado do mar, são esperadas, na costa Norte, ondas de nordeste com 2 a 3 metros e, na costa Sul, ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar rondará o 19ºC.