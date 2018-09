240 prédios devolutos no Funchal na mão do Fisco

Bom dia caro leitor. Na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira ‘construímos’ a manchete em torno dos 240 prédios devolutos existentes na capital madeirense e que se encontram nas mãos do Fisco. A Câmara do Funchal inventariou edificações abandonadas e em ruínas que vão sofrer agravamento para o triplo na taxa do IMI.

Noutra matéria, a ilustrar um dos momentos marcantes do dia de ontem, surge a despedida do ferry com Pedro Calado a ser apupado por duas centenas de manifestantes, no Porto do Funchal. Ainda em termos de viagens, saiba que a solução para a ‘ponte’ aérea dos estudantes não seduz as agências de viagens.

‘Navegação à vista’ é outra das chamadas à primeira capa. A inércia da secretaria do Turismo em sete matérias motiva reparos e a secretária Paula Cabaço defende-se, embora confirme atrasos.

No campo desportivo, Cristiano Ronaldo ‘manchou’ a sua estreia na Liga dos Campeões, pela Juventus, sendo expulso. A Vecchia Signora acabou por vencer o Valência, por 2-0. Nesta edição saiba ainda que a organização do Rali Vinho Madeira desconhecia anomalia nas pesagens e que o velejador João Rodrigues está perto de conquistar mais um título mundial.

