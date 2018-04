24 escolas na Madeira com futuro em risco

Após a junção de turmas e a recente fusão de escolas, o próximo ano lectivo é uma incógnita na vida de 24 estabelecimentos de ensino na Madeira que poderão não ter alunos suficientes para continuar a funcionar. É este o tema que faz manchete na edição deste domingo, 1 de Abril, no DIÁRIO de Notícias, um assunto que a todos deve preocupar e que é desenvolvido no interior ao longo de duas páginas pela jornalista Maria Catarina Nunes.

A grande foto da capa ilustra os rituais pascais de quem reza sempre à mesma hora. Numa reportagem de duas páginas da autoria do jornalista Victor Hugo, o DIÁRIO conta-lhe como na Ponta do Pargo há quem preserve ao máximo as tradições religiosas. Aí, devotas que depositam a fé em Deus rezam diariamente às 15 horas para assinalar a hora a que Jesus foi crucificado.

No topo da capa surge uma foto do Porto Santo, com o título “Governo avança com dragagem do porto de abrigo”. A maior operação de dragagem dos últimos 14 anos no Porto Santo vai custar meio milhão de euros e visa eliminar as dificuldades criadas pelo acumular das areias na entrada do porto de abrigo, conforme revela a notícia da autoria do jornalista Roberto Ferreira.

Ao lado, também com uma foto, pode ler que o Madeira SAD conquista feito inédito na Europa e que a Madeira vai receber uma prova internacional que junta trail e golfe.

Finalmente, um caso de justiça ‘sui generis’: “Chefe da PSP enganado por burlona do OLX”. Todos os detalhes para ler numa notícia da autoria do jornalista Miguel Fernandes Luís.

