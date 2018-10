20 professores oriundos de vários países visitaram hoje Secretaria Regional de Educação

Um grupo de cerca de 20 professores, oriundos de estabelecimentos de ensino da Roménia, da Bulgária, da Estónia, da Lituânia, da Hungria, de Itália e da Polónia, visitou hoje, dia 10 de Outubro, a Secretaria Regional de Educação, no âmbito do projecto ‘Erasmus+ ‘From teacher to teacher’.

Esta iniciativa dinamizada pela Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar da Lombada (Ponta do Sol), consubstancia uma aposta forte nas práticas educativas visando a educação pré-escolar, recorrendo a uma abordagem natural e também tecnológica na aplicação pontual nas diversas acções de sala de aula com as crianças.

O trabalho de grupo sai reforçado com o estabelecimento de parcerias com escolas e regiões de diversos pontos da Europa, tendo como objectivo as práticas abertas e inovadoras para uma era digital, promovendo a aquisição de competências em termos de utilização eficaz e coerente da tecnologia que, utilizada em contexto de sala de aula, pode ensinar às crianças habilidades de pensamento.