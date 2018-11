20% das empresas na Cidade do Empreendedor foram apoiadas pelo Governo Regional

Das 56 empresa presentes (as restantes são convidadas) na edição de 2018 da Cidade do Empreendedor, 11 foram apoiadas pelo Governo Regional através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), o que equivale a cerca de um quinto das presenças que se inscreveram no evento, que se prolonga até o próximo domingo no Madeira Tecnopolo.

No global traduziu um investimento na ordem dos 239 mil euros e resultou na criação de 20 postos de trabalho.

Esta quinta-feira decorreu a visita oficial da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, que entre vários serviços que tutela, tem o IEM.

A Cidade do Empreededor, organizado pelo AJEM – Associação de Jovens Empresários Madeirenses, compreende várias iniciativas centralizadas na organização de uma feira internacional, com o objectivo de informar, apoiar, promover e potenciar ideias, negócios, qualidades e características dos jovens da Madeira em todos os sectores da actividade económica, potenciando a promoção de casos de sucesso, de oportunidades de investimento e de criação de emprego e de empresas na Madeira.