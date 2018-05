20% da população residente na Madeira é fumadora

Um quinto da população residente na Região é fumadora. Destes, 16% tem mais de 15 anos e 14% são maiores de 45 anos.

Dados revelados esta tarde pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, à margem do Ciclo de Conversas sobre ‘Desafio Mundo sem tabaco’, que está a decorrer no Fórum Madeira.

De acordo com o governante e tendo como referência os números mais recentes sobre o tabagismo, a “boa notícia” neste âmbito é o facto da Madeira ser a região do país onde a prevalência de fumadores é das mais baixas.

Contributo importante para a consciencialização dos malefícios do tabagismo, além das campanhas, são as consultas de cessação tabágica, que tiveram “actividade alta” em 2017. “Das cerca de 3.300 consultas” realizadas no último ano, a maioria ocorreu nos serviços de saúde primários (Centros de Saúde), enquanto no Serviço de Pneumologia foram realizadas cerca de meio milhar de consultas.

Dados revelados por ocasião da iniciativa do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM que assinala o Dia Mundial Sem Tabaco, que se comemora a 31 de Maio. Entre as várias actividades de sensibilização previstas no âmbito desta iniciativa, que se prolongará a todo o ano, é dinamizado um ‘Ciclo de Conversas’ com o tema ‘Desafio Mundo sem Tabaco’, com início nesta terça-feira. O secretário regional da Saúde marcou presença nesta actividade, dirigida à população em geral e desenvolvida pela Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD).