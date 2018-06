2.083 alunos fizeram Exame Nacional de Português esta terça-feira na Região

O Exame Final Nacional de Português aconteceu, esta terça-feira, em 15 escolas da Região, por 2.083 dos 2.216 alunos inscritos, o que corresponde a uma taxa de participação de 94%, esclarece a Secretaria Regional de Educação, em comunicado. Para estas provas de português, a vigilância esteve a cargo de 294 professores.

Já o Exame Final Nacional de Português Língua Não Materna (nível intermédio), que também teve lugar hoje, realizou-se em cinco estabelecimentos de ensino e prestaram-se à prova todos os alunos inscritos (15), com vigilância de 20 professores.

A Prova Final de Português Língua Não Materna (nível intermédio) foi efectuada em dez estabelecimentos de ensino, também pela totalidade (100%) dos alunos inscritos, neste caso 16, com vigilância de 20 docentes.

O Exame Final Nacional de Português Língua Segunda também teve lugar hoje, e foi efectuado num estabelecimento de ensino pelo único aluno inscrito, com o apoio de dois docentes vigilantes.

Realizaram-se ainda, esta terça-feira (19 de junho), as Provas Finais Nacionais de Português Língua Não Materna (nível iniciação) e Português Língua Não Materna (nível intermédio), do 9.º ano de escolaridade (3.º Ciclo do Ensino Básico).