163 mil peças pirotécnicas para entrar em 2018

O célebre espectáculo de fogo-de-artifício que, no Funchal, celebra a entrada no ano novo dará este ano o arranque para as comemorações na Região dos 600 anos do Descobrimento do Porto e Madeira. Serão mais de 163 mil peças ‘lançadas’ de 37 postos de fogo em oito minutos de espectáculo, que a Macedo’s Pirotecnia promete ser “intenso”. A comprovar esta promessa está o facto do espectáculo deste ano ter mais 31 mil peças pirotécnicas do que o do ano transacto e para o mesmo tempo.

Antes do fogo, há animação musical na Praça do Povo, a partir das 22h30, comTiago Silva e Elisa Silva. Às 00h30, realiza-se no mesmo local o concerto de Mimicat.