130 jovens participaram hoje no ‘Roteiro de Emprego 18’ em Machico

Cerca 130 jovens de Machico participaram, esta tarde, no ‘Roteiro de Emprego 18’. Rita Andrade, secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, explicou que esta iniciativa visou explicar a esta camada da população as ferramentas que o Governo Regional dispõe, através do Instituto Regional de Emprego, para integrar os desempregados no mercado de trabalho.

A secretária disse que este “é um trabalho que nunca está concluído”, tendo destacado o facto de a taxa de desemprego ter vindo a diminuir.

Refira-se que este é o oitavo concelho que o ‘Roteiro de Emprego 18’ já percorreu.