12 áreas de reabilitação urbana na Calheta com incentivos para fixar população

Todo o concelho da Calheta conta com 12 áreas de reabilitação urbana, que pretende fixar mais população, também através de incentivos. Quem estiver interessado irá beneficiar de isenção de IMI durante 5 anos, além de isenção do IMT. Além disso, verá o seu IVA reduzido a 5% na execução da empreitada. O anúncio foi feito por Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta, na sessão solene dos 516 anos desse concelho.

Na sua intervenção, Carlos Teles lançou ainda algumas farpas a Cafôfo e elogios a Miguel Albuquerque. No que diz respeito ao presidente do Governo Regional, afirmou que este tem cumprido aquilo que tem prometido para o concelho, faltando apenas a execução da escarpa sobranceira ao porto de recreio, bem como a nova acessibilidade com segurança ao Jardim e Paul do Mar.

“Se dúvidas havia, vossa Excelência está provando que é com o povo que se governa e para isso não é preciso andar constantemente com fotógrafos e câmaras de televisão a captar os momentos mais fotogénicos para as redes sociais e a 1ª página do dia seguinte”, afirmou o edil.