11 funcionários públicos da Madeira na reforma a partir de Novembro

A partir do próximo mês, 11 funcionários vão deixar os quadros dos serviços públicos na Madeira.

De acordo com a listagem publicada, ontem, no Diário da República, nove têm a categoria de assistente operacional, e estão afectos a diversos serviços da administração, da Educação à Saúde, passando pelos Equipamentos e Infraestruturas. Do município do Funchal saem dois funcionários.

A média das pensões atribuídas no próximo mês situa-se nos 930 euros, com a mais elevada a pertencer a uma professora catedrática da Universidade da Madeira, que auferirá de uma pensão de 3.769,68 euros/mês. A mais baixa foi atribuída a um assistente operacional da Câmara Municipal do Funchal, no valor de 479,49 euros/mês.

Face a Outubro regista-se mais um funcionário a passar à qualidade de pensionista.

Entre Janeiro e Outubro 165 funcionários abandonaram a administração pública regional. No próximo mês mais 11 seguem o mesmo caminho.