10 erros comuns nas rotinas da limpeza

Sente que está sempre a limpar, mas nunca parece limpo nem cheira a limpo? Provavelmente está a cometer alguns dos seguintes erros comuns na sua rotina de limpeza:

Erro nº 1 – Utilizar o mesmo pano em todas as áreas a limpar

Usar o mesmo pano é um dos erros de limpeza mais frequentes, no entanto, esta prática o que faz é espalhar sujidade de um compartimento para outro. Para corrigir, é possível recorrer a material descartável, no entanto, convém considerar o impacto ambiental desta prática, ou recorrer a panos de microfibras de diferentes cores para as diferentes áreas: cozinha, casa de banho, vidros e móveis. Após serem utilizados, estes panos podem ser colocados na máquina de lavar roupa (sem amaciador) e postos a secar, estando assim prontos para uma nova utilização.

Controle de infecção e prevenção de contaminação cruzada

Um dos fundamentos da codificação de cores na indústria de limpeza profissional é o ênfase no controle de infecções e na prevenção da contaminação cruzada entre diferentes departamentos e aplicações de limpeza. Embora tecnicamente não exista um “padrão de cores”, existem tendências gerais que surgiram, que muitos vêem a observar:

Rosa: Usado em áreas com maior risco de contaminação cruzada e propagação de infecção – sanitas, bidés e urinóis

Amarelo: Usado para limpar objectos, superfícies e áreas de menor risco – banheiros/chuveiros/lavabos/pias

Verde: usado em áreas onde os alimentos são manuseados e preparados - cozinhas

Azul: Usado em áreas de menor risco, como áreas comuns e para limpeza geral de superfícies, como vidro e espelhos.

Erro nº 2 – A utilização de um espanador

Apesar de os anúncios de televisão alegarem que os espanadores agarram o pó, isso é apenas uma meia verdade: na realidade algum pó é capturado pelo espanador, mas muito desse pó cai no chão ou fica em suspensão no ar, podendo despoletar reações alérgicas. Para limpar o pó prefira um pano de microfibras ligeiramente humedecido ou com produto específico para limpar móveis. O pó ficará retido no pano até ser lavado!

Erro nº 3 – Não limpar o aspirador

Parece-lhe que o seu aspirador tem menos poder de sucção do que antigamente? Antes de considerar adquirir um novo equipamento, substitua o saco ou despeje o depósito do aspirador e retire e lave ou substitua todos os filtros. Irá constatar que o desempenho do seu equipamento irá melhorar consideravelmente! Um aspirador sujo espalha o mau cheiro.

Erro nº 4 – Limpar os pavimentos primeiro!

Quando limpamos as diferentes áreas devemos de ter em atenção de iniciar a limpeza de cima para baixo. Por exemplo, começar por limpar os vidros, seguido da mobília e, por fim, o pavimento. Isto porque o pó e a sujidade podem cair e sujar o chão, obrigando a voltar a limpá-lo, tornando a limpeza menos eficiente e mais cansativa.

Erro nº 5 – Não limpar a pia da loiça?!

O lava-louça reúne todas as condições à proliferação microbiana e consequente produção de maus cheiros, devendo ser limpo após cada utilização. Esta limpeza poderá ser feita recorrendo a um detergente neutro sem cheiro e/ou a um desinfectante sem cheiro, esta limpeza poderá intercalar estes dois tipos de produto. Para a prevenção na produção de maus cheiros recomenda-se o não escorrimento das sobras de alimentos.

Erro nº 6 – Não diluir os produtos concentrados?!

Os produtos concentrados são concebidos para serem diluídos. A sua utilização na sua forma concentrada, além de tornar a limpeza mais dispendiosa, pode deixar resíduos nas superfícies, ficando com um aspecto baço e sem brilho. Além disso, este resíduo de detergente pode atrair sujidade e fazer com que esta adira à superfície, encurtando o espaço de tempo para voltar a limpar. Utilize os produtos como recomendado no rótulo.

Erro nº 7 – Não limpar as máquinas de lavar roupa?!

Pensa que por serem máquinas de lavar elas não se sujam ou se limpam sozinhas? Engana-se! Estes equipamentos podem acumular sujidade em algumas zonas, sendo necessário limpá-las frequentemente. Faça ciclos de lavagem sem carga e verifique o interior da máquina. Se tiver acumulação de calcário, bolor ou outra sujidade entranhada, utilize uma esponja ou esfregão e um produto adequado para a limpeza. Não se esqueça de limpar o exterior regularmente, incluindo tampas, depósitos de detergente e borrachas. Tenha em atenção a presença de odores indesejáveis.

Erro nº 8 – Negligenciar a máquina do café

Provavelmente usa muito mais este electrodoméstico do que o limpa. A falta de limpeza não só é um risco para a saúde como também irá afectar o sabor do seu estimado café. Não se esqueça de despejar e lavar o tabuleiro e todas as peças removíveis à mão ou na máquina e corra alguns ciclos apenas com água e um detergente adequado, repetindo só com água para retirar algum resíduo de detergente.

Erro nº 9 – Confiar que o forno irá limpar-se automaticamente

Hoje em dia existem vários equipamentos com função de auto-limpeza. Apesar de ser muito útil, a auto-limpeza é conseguida através do sobreaquecimento do forno, no entanto este processo dificilmente abrange os tabuleiros e grelhas. Prefira limpá-lo manualmente, pulverizando um produto específico para a limpeza do forno, deixando actuar por algum tempo e depois neutralizando com um pano e água limpa. Se necessário, utilizar um esfregão adequado para retirar a sujidade mais entranhada. Pode também forrar o fundo do forno com material descartável e substituindo sempre que haja algum derrame. Uma outa opção é deixar as grelhas em contacto com o detergente fora do forno durante algum tempo de forma a facilitar a degradação e solubilização das incrustações de gordura.

Erro nº 10 – Não planear

Por fim, mas não menos importante e como sempre, o planeamento dita o sucesso de qualquer tarefa. Planeie as suas tarefas de limpeza e organize os produtos e materiais de modo a tornar esta tarefa mais leve e eficaz!

