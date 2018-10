1,65 milhões para recuperar Postos Florestais e Torres de Vigilância

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais visitou hoje o Posto Florestal do Cascalho, cuja obra de beneficiação já está concluída.

Como explicou Susana Prada “esta intervenção inclui-se no conjunto de trabalhos de beneficiação que abrangem 12 postos florestais e 6 torres de vigilância, que são decisivos para devolver ao efectivo de guardas florestais condições de trabalho condignas e proporcionais à nobreza da sua actividade, reforçando significativamente a eficácia na prevenção e detecção de incêndios florestais”.

Neste momento, são já sete os postos recuperados: o Posto Florestal do Pico das Pedras, o Posto Florestal do Pico das Pedras, o Posto Florestal do Cascalho, o Posto Florestal das Chapas, o Posto Florestal da Cova Grande, o Posto Florestal da Levada do Pico e Posto Florestal da Fajã do Penedo. Prevê-se, em breve, a conclusão dos restantes: Posto Florestal da Encumeada Posto Florestal do Fanal Posto Florestal da Fonte do Bispo, Posto Florestal da Casa Velha e Posto Florestal da Malhadinha. Quanto às torres de vigilância, está concluída a obra da do Rabaçal.

Em virtude da sua localização, os postos florestais construídos, maioritariamente, em meados do século passado e as torres de vigilância com uma idade média de 25 anos, foram sujeitos, ao longo dos tempos, a condições meteorológicas adversas que aceleraram a sua degradação e que condicionaram a sua operacionalidade, pelo que a sua reabilitação foi considerada premente de modo a devolver ao efectivo de guardas florestais condições de trabalho condignas, de habitabilidade, segurança e higiene.

A empreitada reveste-se de intervenções diversas ao nível das estruturas de betão armado, alvenarias, revestimentos exteriores e interiores, carpintarias, serralharias, vidros, loiças sanitárias, pavimentos, redes de águas e esgotos, instalações eléctricas, telefónicas e TV, equipamentos mecânicos, segurança contra riscos de incêndio, pinturas, equipamentos e Instalações de climatização e aquecimento, sendo que em alguns casos serão implementadas soluções com recurso a energias alternativas.

Maior interação com residentes e turistas

As infra-estruturas que agora estão a ser melhoradas irão igualmente permitir uma maior interacção com os madeirenses e portossantenses, assim como com os turistas, através de apoio directo e personalizado aos utilizadores dos espaços florestais, constituindo um veículo de informação, sensibilização e promoção não só de valores ambientalmente relevantes como também do próprio destino Madeira.

A capacitação destas infra-estruturas para albergar todas estas valências assume-se assim como estratégico não só para o seu cumprimento funcional face às exigências atuais, como também para a disponibilização de todo um conjunto de serviços de apoio, investigação, detecção e combate a toda uma série de externalidades que podem condicionar a normal e desejada evolução dos espaços florestais onde os incêndios assumem um claro relevo.