Zorro e o crápula

Um benfiquista daqueles que só enxergam o mundo do futebol através de lentes vermelhas com aros brancos, resolveu escrever uma série de diatribes acerca da minha pessoa após a carta publicada neste diário, onde manifestei a minha opinião sobre o comportamento pouco ético e contraditório dos dirigentes benfiquistas face aos casos dos e-mails e e-toupeira em que o clube se encontra envolvido. Em 1º lugar não escrevi sobre a “ética dos benfiquistas” mas sobre a “ética benfiquista” e mais propriamente sobre a falta dela por parte dos responsáveis da SAD do Benfica que em vez de explicarem porque razão tinham na sua posse e-mails com informações sobre a vida privada de árbitros e outros agentes desportivos, se têm limitado a tentar distrair os menos atentos com conversa fiada sobre hackers, mas só sobre aquele que, julgam eles, lhes roubou informação, porque sobre os outros que lhes forneceram informações confidenciais e em segredo de justiça nem uma palavra, e é aqui que entra a falta de ética. Quanto ao resto do seu arrazoado, creio que idealizou que sou sportinguista ou portista o que talvez se deva a uma qualquer patologia visual/mental provocada pelo uso permanente de lentes vermelhas. Quanto a insultos o único que os proferiu foi o senhor benfiquista. Quanto ao meu eventual internamento na Casa de Saúde do Trapiche só o futuro o dirá e disso ninguém está livre, por isso talvez um pouco de respeito pelos que têm essa infelicidade não lhe ficaria mal. Quanto a brincar com o Benfica, informo-o que todos os clubes sem qualquer exceção merecem a minha consideração e ao contrário de si porque não é capaz de tirar as lentes, consigo distinguir entre o adepto normal e o fanático e também sou daqueles que conseguem ver que só se consegue ganhar se houver competição e um adversário para defrontar por isso todos os clubes, sem exceção, contribuem para a grandeza uns dos outros, ou acha que o Benfica teria a grandeza que tem sem competição e sem adversários?