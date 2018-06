Ao rebuscar no meu arquivo, encontrei, alguns recortes deste DN com a rubrica da personagem ZÉ SERROTE criada já la vão, umas dezenas de anos.

De forma anónima, recordo, que me deu um certo prazer escrever algumas “graçolas desportivas” mantidas durante cerca de um ano. Muitas vezes em reunião do CSM do qual eu era dirigente, ouvia o então Presidente António Henriques dizer:

Quem será o sac... do Zé SERROTE que está bem informado, mas o gajo tem piada. Claro! Eu ria-me para dentro “calado que nem um rato”. Sempre apreciei humor, mas com elegância. Agora com idade sénior, pontualmente, resolvi reavivá-lo como teste de humor pessoal, Dizem: “ certa idade dá-nos sabedoria contra argumento: “alguns dão para a rabugice e asneirar”. Estamos no chamado “defeso do desporto” eis o balanço da época futebolística.

Diz-se que a sorte procura-se, mas o UNIÃO da bola, não fez muito por isso, 3 treinadores na mesma época, 50 e tal jogadores inscritos, mas...!

Descer na época passada com uns impensáveis 33 pontos e por golo “average” na última jornada?

Descer novamente de divisão, com 4 vitórias seguidas e aos 94 minutos no último jogo? Bolas!... é olhado roxo, para ter tanto “Galo”

CSM objectivo cumprido. Objectivo Europa Falhado? Qual quê! Os serrotes disseram que o CSM teve 3 ou 4 pontos a mais, em relação á qualidade do futebol praticado,

Grande mérito do Daniel Ramos, com a sua táctica “ cesto de ovos”

Já explico: equipa arrumadinha, como num cesto de vez em quando um jogador ia ao galinheiro (baliza) do adversário, jogava um ovo “goro” e...golo. Os adversários ficavam com o galo e o CSM ia enchendo o seu cesto de pontos e guardava-os (ovos saborosos).

A bactéria que infectou e afectou a qualidade do relvado dos Barreiros, nas primeiras jornadas, serviu de desculpa, para as derrotas dos adversários (com receio). Tretas!... Levassem uma vacina antes dos jogos.

Grande estratégia do C.D. NACIONAL. Quando uma equipa desce de divisão, terá de forçosamente subir na próxima, senão... é uma travessia no deserto. O CSM utilizou a mesma estratégia, muitos anos atras. Amigo Rui Alves continua com a sua boa cabecinha pensadora.

O futebol é tão poderoso, que com duas equipas da Madeira na 1ª divisão, o problema do nosso aeroporto (ventos) terá solução rápida. Vai aparecer dinheiro, para comprar, um tal radar moderno para os clubes (especialmente os grandes) não sofrerem a chatice de andar às voltas sobre Madeira para poderem aterrar.