Viver na porcaria

O tratamento adequado das águas residuais é fundamental para garantir a segurança e qualidade dos locais onde esta água é descarregada. Trata-se não só de uma situação de saúde pública, mas também de cumprir com a legislação em vigor.

Como Funchalense, custa-me ver e ouvir que o actual executivo da Câmara Municipal do Funchal destacou há pouco tempo, num congresso internacional sobre Desporto e Mar, a importância do investimento que têm feito no saneamento básico, quando no dia seguinte observo com os meus próprios olhos a “porcaria” na água da Praia do Gavinas, que aliás é um problema que se verifica há anos. Sinto horrores quando passo quase todos os dias na zona de entrada para o Porto do Funchal, quando vou praticar exercício físico, que cheira muito mal, cheira a “porcaria”. Como eu, muita gente sente que a cidade cheira mal por todo o lado e nota-se claramente que é uma estratégia de tapar buracos. Por falar em buracos, que a União Europeia, à semelhança do sucedido em Canárias há umas semanas atrás, não se lembre de passar uma multa pelo incumprimento da ETAR do Funchal, pois aí sim, o buraco causado na Câmara Municipal do Funchal irá ser um autêntico “aterro sanitário”, visto até do espaço.

Será que estes senhores vivem noutro mundo? Pelos vistos sim, pois até o senhor eleito para presidente da Câmara Municipal do Funchal, já abandonou a cidade há muito tempo. A cidade do Funchal está cada vez mais na “porcaria”.”