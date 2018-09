Visita de Cafôfo à Ponta do Sol

Foi com pompa e circunstância que Célia Pessegueiro recebeu o seu camarada Cafôfo na Ponta do Sol. Toda a gente pensava que ela iria mostrar ao candidato a Presidente do Governo Regional a obra por si realizada neste primeiro ano de mandato. Puro engano, isso era impossível pois não se pode mostrar o que não existe. Cafôfo foi levado a visitar uma exploração de bananas, em tudo condizente com a governação socialista naquele concelho da zona oeste. O Concelho da Ponta do sol está parado, é o lixo que se amontoa nas bermas das estradas, é a cultura que segue movida pela alavanca da anterior vereação, é gente que, se calhar, por represálias de anos e anos na oposição, agora que está no poder, vê em todos um inimigo e alguém que merece vingança. Na semana do concelho, usou a receita usada em todos os concelhos para atrair gente: uma Banda Famosa seguida de discoteca, resultou e durante duas semanas não se falava noutra coisa na página de Facebook da “Primeira Dama” do concelho. Por fim, a inércia no caso das gaiolas, o povo uniu-se e foi soberano, e ela foi para a televisão reclamar os louros, assim como a tão badalada página oficial da “Primeira Dama”. Fico-me por aqui, na próxima carta vou explicar porque é que os serviços do município pontassolense têm mais docentes que a Escola secundária do Concelho.

Marta Vitorino