Viagens aéreas a 30 euros

Enquanto se discute o local de reunião entre António Costa e Miguel Albuquerque, no próximo dia 21 no Funchal, em Espanha foi estabelecido entre o presidente do governo espanhol Mariano Rajoy e o partido Nueva Canárias um desconto de 75 % ( setenta e cinco por cento ) nas viagens dos residentes em Canárias entre o arquipélago e a península e entre as ilhas. Custa a crer caro madeirense ? Sim custa a acreditar, mas é verdade. Começa já em Junho e esperam que a média do custo da viagem, ida e volta, seja inferior a 30 € ( trinta euros ). Os residentes em Canárias escolhem tarifa, hora, classe, etc. e depois é que aplicam o desconto. Era de 50 % e agora passa a 75 %.

O partido Nueva Canárias é um pequeno e novo partido regional que elegeu um deputado às Cortes de Madrid (igual à Assembleia da República). Como o PP espanhol, partido do governo, precisa de um deputado para desempatar as votações com a oposição, negociou com a Nueva Canárias esse voto “milagroso”. Custo: 200 milhões de euros para aumentar o desconto nas viagens, de pessoas e cargas, e 220 milhões para a saúde regional. Por ANO. A mais do que estava previsto no orçamento.

Sabem-me dizer para que alguém reúne com António Costa ? Só se for para lhe dizer que o nosso azar foram as descobertas e as ocupações dos territórios insulares. Os canarianos devem ter calafrios quando lhes dizem que foram reclamados e comprados (Lanzarote) pelos portugueses e devem ao Papa a decisão final de serem espanhóis.

Continuemos os festejos dos 600 anos de colonialismo ! Chamem as carpideiras ! Calem a música !

Miguel de Sousa